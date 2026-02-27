Obavijesti

TEŠKA NESREĆA NA GRADILIŠTU

Vjetar srušio zid na radnike na Pašmanu, jedan se bori za život. Policija prijavila vlasnika tvrtke

Piše Ivan Hruškovec,
Vjetar srušio zid na radnike na Pašmanu, jedan se bori za život. Policija prijavila vlasnika tvrtke
Šibenik: Lu?ka kapetanija prevozi djelatnike Hitne pomo?i na otok zbog intervencije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Do nesreće je došlo tijekom izvođenja građevinskih radova na objektu u izgradnji, u vrijeme jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Zid visine veće od tri metra se urušio, a opeke su pale na trojicu zaposlenika

Tri radnika ozlijeđena su u srijedu, 19. veljače oko 11.45 sati, prilikom urušavanja netom zazidanog zida na gradilištu u mjestu Neviđane na otoku Pašmanu. Jedan od ozlijeđenih zadobio je teške i po život opasne ozljede. Do nesreće je došlo tijekom izvođenja građevinskih radova na objektu u izgradnji, u vrijeme jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Zid visine veće od tri metra se urušio, a opeke su pale na trojicu zaposlenika koji su se nalazili u blizini.

Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici Zadar. Kod 56-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine utvrđene su teške tjelesne ozljede opasne po život. Teške tjelesne ozljede zadobio je i 58-godišnji državljanin Kosova, dok je 52-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije prošao s lakšim ozljedama. Nakon pružene pomoći dvojicu radnika su otpustili na kućnu njegu.

Očevid su na mjestu događaja proveli policijski službenici Pomorske i aerodromske policije Zadar u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 65-godišnji hrvatski državljanin, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Brodsko-posavske županije, propustio poduzeti zakonom propisane mjere tijekom izvođenja radova, zbog čega gradnja nije bila u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom opasnog izvođenja građevinskih radova podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

