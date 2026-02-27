Vjetar srušio zid na radnike na Pašmanu, jedan se bori za život. Policija prijavila vlasnika tvrtke

Tri radnika ozlijeđena su u srijedu, 19. veljače oko 11.45 sati, prilikom urušavanja netom zazidanog zida na gradilištu u mjestu Neviđane na otoku Pašmanu. Jedan od ozlijeđenih zadobio je teške i po život opasne ozljede. Do nesreće je došlo tijekom izvođenja građevinskih radova na objektu u izgradnji, u vrijeme jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Zid visine veće od tri metra se urušio, a opeke su pale na trojicu zaposlenika koji su se nalazili u blizini.

Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici Zadar. Kod 56-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine utvrđene su teške tjelesne ozljede opasne po život. Teške tjelesne ozljede zadobio je i 58-godišnji državljanin Kosova, dok je 52-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije prošao s lakšim ozljedama. Nakon pružene pomoći dvojicu radnika su otpustili na kućnu njegu.

Očevid su na mjestu događaja proveli policijski službenici Pomorske i aerodromske policije Zadar u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 65-godišnji hrvatski državljanin, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Brodsko-posavske županije, propustio poduzeti zakonom propisane mjere tijekom izvođenja radova, zbog čega gradnja nije bila u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom opasnog izvođenja građevinskih radova podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.