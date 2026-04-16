Vlada daje 1,7 mil. eura za novi projekt: Rade bazu podataka svih žrtava ratova u 20. stoljeću

Ukupno 1.726.517 eura potrošit će se na novom projektu 'Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća', jedan je od zaključka današnje sjednice Vlade. Naime, kako se objašnjava u obrazloženju donesenog zaključka problematika žrtava ratova i političkog nasilja na hrvatskim povijesnim prostorima 20. stoljeća predstavlja složeno područje istraživanja, obilježeno različitim oblicima nasilja i represije kroz nekoliko ratova i političkih režima stoga projekt treba pridonijeti boljem razumijevanju i prevladavanju negativnih posljedica prošlosti, unaprjeđenju demokratskog i humanističkog identiteta zemlje te razvoju kulture dijaloga i politike sjećanja.

Navodi se i kako je cilj projekta detaljno istražiti žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća, analizirajući različite oblike nasilja, represije i njihove dugoročne socijalne, političke i kulturne posljedice.

- Također, cilj projekta jest i popisati sve žrtve s teritorija današnje Hrvatske i Hrvate s teritorija bivših Jugoslavija poginule i ubijene u ratovima tijekom 20. stoljeća te Hrvate čija je smrt posljedica državnog/političkog nasilja na teritoriju bivših Jugoslavija, posebice neposredno nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i žrtve državnog/političkog nasilja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - navodi se u obrazloženju.

Objašnjeno je i da je projektom planirana izrada digitalizirane baze podataka s popisima žrtava svih nacionalnosti (PostgreSQL), izrada bibliografije literature relevantne za povijest i istraživanje, objava znanstvenih radova i sudjelovanje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, izrada interaktivne mape o masovnim grobnicama na web-GIS pregledniku te formiranje Međunarodnog savjetodavnog Vijeća.

Sam projekt provodit će Hrvatski institut za povijest, njegovo predviđeno trajanje je pet godina. Ukupni troškovi projekta iznose 1.726.517 eura od čega je za plaće i materijalna prava istraživača potrebno 1.465.597 eura.

- Za provedbu predmetnog Zaključka planirano je u 2026. godini 235.680 eura, u 2027. godini 336.319 eura, a u 2028. godini 344.319 eura u okviru razdjela 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Preostala sredstva potrebna za provedbu predmetnog Zaključka za razdoblje od 2029. do 2031. godine u visini od 810.199 eura, odnosno iznos od 339.919 eura u 2029. godini, iznos od 320.320 eura u 2030. godini te iznos od 149.960 eura u 2031. godini osigurat će se u okviru limita ukupnih rashoda razdjela 080 Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na aktivnosti - navodi se u obrazloženju.