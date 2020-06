Vlada dijeli hrpu novca ljudima iz BiH za traktorsku opremu, berač kukuruza, PVC stolariju...

Ni mjesec dana prije parlamentarnih izbora, Vlada je odlučila dodijeliti 2.5 milijuna kuna Hrvatima izvan Hrvatske. Među njima se nalaze brojni neobični projekti

<p>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odlučio je razdijeliti izdašne financijske potpore. Preciznije, izdašnih 2.5. milijuna kuna za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan matične države. Međutim, u oči upada niz neobičnih projekata, redom iz Bosne i Hercegovine, kojima je dodijeljen novac poreznih obveznika. </p><p>Izdvojimo, recimo, pomoć u traktorskoj opremi čovjeku iz Travnika ili, primjerice, nabavu jednorednog berača kukuruza za gospodina iz Guče Gore. Općenito, na listi od 153 prijavitelja projekata, gotovo polovica ih je iz Bosne i Hercegovine.</p><p>Zbog čega se i kome uopće dodjeljuje novac? Koji su kriteriji? I to manje od mjesec dana prije parlamentarnih izbora, dok se očekuje gospodarska kriza?</p><p>Na službenim stranicama navodi se kako se javni poziv provodi "s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske".</p><p>Kako se traktorska oprema uklapa u ovu listu?</p><h2>Obnova stolarije, gradnja spomenika, tisuće kuna za voćnjak...</h2><p>Na poziv raspisan u veljači javilo se 585 prijavitelja, i to u sljedećim kategorijama: neprofitne organizacije, fizičke osobe te ugroženi pojedinci. U lipnju je izabrano i objavljeno njih 153, a brojni su zanimljivi. Nabrojimo neke.</p><p>Za nabavu poljoprivredne mehanizacije jednog gospodinu iz Mostara izdvojeno je 15 tisuća kuna. Franjevački samostan u Banjoj Luci dobio je 30 tisuća kuna za zamjenu postojeće stolarije s novom PVC stolarijom. Za jačanje poljoprivrednog gospodarstva za ostanak mlade obitelji u Tomislavgradu odvojeno je 14 tisuća kuna. Središnji ured je dodijelio 15 tisuća kuna gospodinu iz Guče Gore za nabavu jednorednog berača kukuruza. Zatim, odvojeno je i 20 tisuća kuna za nešto što se zove "Haški krivolov - Analiza dokaza o ciljevima zajedničkoga zločinačkog pothvata u predmetu IT-04-74". Prijavitelj projekta je Hrvatski svjetski kongres, a predmet o kojem govore vezan je uz osuđenu hercegovačku šestorku. Tu je i pomoć od 14 tisuća kuna u traktorskoj opremi za gospodina iz Travnika.</p><p>Ne zaboravimo i spomenike. Za dovršetak izgradnje spomen kompleksa poginulim braniteljima na Buni kod Mostara odvojeno je 20 tisuća kuna i to, citiramo: "Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne, zajednice podružnica u Županiji Hercegovačko-neretvanskoj, Čapljina." Njih ne treba miješati s "Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrante Herceg Bosne, podružnica Konjic" koji su također dobili 20 tisuća kuna za izgradnju spomenika.</p><p>Da ne ostanemo samo na prošlosti, napomenimo i kako je za nabavu opreme za internet portal na hrvatskom jeziku u BiH odvojeno 10 tisuća kuna. Tu je i nabava opreme za jedan OPG u Prozor Rami od 14 tisuća kuna, potpora od 12 tisuća kuna za voćnjak i pčelinjak u Mostaru, 15 tisuća kuna za obnovu i uzgoj voćnjaka u Bijelom Brdu, unaprjeđenje i daljnji razvoj pčelarstva na području Posušja (24 tisuće kuna). Da, i postavljanje vanjske stolarije na Kulturnoobrazovni centar Hrvata u Bosanskom Grahovu. Za to je izdvojeno 30 tisuća kuna. </p><p>Zanimljivo, dodijeljeno je i 25 jednokratnih financijskih potpora, od kojih je 23 ljudima na području BiH. Ostalo dvoje su iz Srbije. Potpore se kreću između dvije i šest tisuća kuna.</p>