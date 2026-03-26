Vlada diže pragove za plaćanje prekršajnih kazni, a cilj je manji broj predmeta na sudovima

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na deseti paket mjera donesen za zaštitu građana i gospodarstva.

- Pratit ćemo situaciju i pravodobno reagirati. Pokazali smo vodstvo, odlučnost i brzinu djelovanja i sveobuhvatnost mjera. Vjerujem da sada više neće biti onih gužvi koje su se stvarale prije svega zbog najave promjene cijena - rekao je Plenković.

Nakon što je prošle subote obilježena šesta godišnjica zagrebačkog potresa, premijer je naveo da je do sada u obnovu od potresa Zagreba i Banovine utrošeno 4,6 milijarde eura, a svima koji su stradali u potresu zahvalio je na strpljenju s obzirom na to da je za sanaciju tako velike štete potrebno vrijeme.

- Ovako velike štete zahtijevaju vrijeme i ozbiljnost. Podsjećam javnost, odabrali smo put suvremenih standarda u protupotresnoj zaštiti, tako da sva sredstva koja su uložena budu svrhovito uložena u sigurnije zgrade i objekte - rekao je.

Podsjetio je na podatak Državnog zavoda za statistiku kako je neto plaća za siječanj 1511 eura.

- Time je ona narasla za sto posto od početka našeg prvog mandata. Naša je ambicija da do kraja mandata ove Vlade prosječna plaća dođe do 1600 eura - kazao je Plenković.

Vlada je u saborsku proceduru uputio izmjene Prekršajnog zakona kojim se želi utjecati na smanjenje broja prekršajnih predmeta na sudovima pa se redefinira kaznena politika. Na sudovima imamo ispod 400.000 neriješenih predmeta. Od toga 25 posto njih čine prekršaji, a najviše ih se odnosi na prometne prekršaje koji je 60 posto. U zakonskim izmjenama predlaže se povećanje maksimuma propisane novčane kazne za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga sa 663 eura na 1000 eura i posljedično korištenje pogodnosti za počinitelje prekršaja plaćanja dvije trećine novčane kazne. Povećava se i maksimum kazne koji se može platiti na mjestu počinjena prekršaja i to s 265 na 380 eura, gdje postoji pogodnost plaćanja polovine iznosa novčane kazne. Povećava se i maksimalna kazna za izricanje pismenog ili usmenog upozorenja počinitelju prekršaja, sa 133 na 300 eura.

Zakonskim izmjenama ukida se mogućnost plaćanja dvije trećine novčane kazne izrečene u sudskoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim. Osim kazni izmjenama zakona fokus je i na modernizaciji postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava.

U svrhu pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom Vlada je donijela zaključak prema kojem, se Hrvatske šume za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo odobri dodatni popust od 15 %, na već odobren popust od 5 posto za razdoblje do 1. travnja 2027. Prioritet imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, koji se griju na drvo. Mjerom bit će obuhvaćeno oko 60.000 kućanstava koja koriste ogrjevno drvo kao energent, a vrijednost mjere je 5 milijuna eura.