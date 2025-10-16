Obavijesti

News

Komentari 0
DONIJELI ODLUKU

Vlada dopustila rad određenim prodajnim mjestima za Sve svete, evo tko može raditi

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada dopustila rad određenim prodajnim mjestima za Sve svete, evo tko može raditi
Zagreb: Multiflore na Splavnici od 2 do 9 eura | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada dozvolila rad trgovinama s cvijećem, svijećama i lampionima na blagdan Svih svetih. Građani će moći kupiti sve za groblje 1. studenoga

Vlada je u četvrtak donijela odluku kojom 1. studenoga na blagdan Svih svetih dopušta rad određenim prodajnim objektima povezanima s prodajom cvijeća, vijenaca, svijeća i lampiona.  

Odlukom o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2025. - Svi sveti,  određuju se prodajni objekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na ta blagdan, kako bi se građani mogli opskrbiti tradicionalnim proizvodima za tu prigodu.

Proizvodi koji se tradicionalno prodaju i kupuju na blagdan Svih svetih su cvijeće, - cvijeće, cvjetni aranžmani (buketi), vijenci, svijeće i lampioni te povezani prigodni proizvodi - spužve, vaze, posude, ukrasi i sl.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025