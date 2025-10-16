Vlada dopustila rad određenim prodajnim mjestima za Sve svete, evo tko može raditi

Vlada je u četvrtak donijela odluku kojom 1. studenoga na blagdan Svih svetih dopušta rad određenim prodajnim objektima povezanima s prodajom cvijeća, vijenaca, svijeća i lampiona.

Odlukom o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2025. - Svi sveti, određuju se prodajni objekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na ta blagdan, kako bi se građani mogli opskrbiti tradicionalnim proizvodima za tu prigodu.

Proizvodi koji se tradicionalno prodaju i kupuju na blagdan Svih svetih su cvijeće, - cvijeće, cvjetni aranžmani (buketi), vijenci, svijeće i lampioni te povezani prigodni proizvodi - spužve, vaze, posude, ukrasi i sl.