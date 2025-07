Vlada i sindikati bez dogovora, nastavka pregovora u rujnu

Sindikati državnih i javnih službi nakon trećeg kruga pregovora održanog u srijedu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nisu postigli dogovor vezan uz osnovicu za obračun plaća i materijalna prava za iduću godinu te će se pregovori nastaviti u rujnu. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, u izjavi za medije, rekao je kako je Vlada sindikatima predložila uvođenje novog materijalnog prava - toplog obroka u primjeni od 1. srpnja 2026. i dogovoreno je da se pregovori nastave u rujnu ove godine.

Predlažemo da se pregovori usmjere u ugovaranje novog prava toplog obroka, što je bio i prijedlog sindikata državnih i javnih službi u prosincu prošle godine, i smatramo da moramo dogovorit smanjivanje očekivanja u odnosu na ono što je bilo 2024., istaknuo je.

"To je Vladin prijedlog, što će iznjedriti pregovori vidjet ćemo. Vladin cilj je nastavak socijalnog dijaloga, a na sindikalnoj strani je da odabere što im je prihvatljivo", rekao je Piletić.

Podsjetio je kako je Vlada povećala božićnicu i regres i ugovorili novo pravo uskrsnicu, a sada predlaže i ugovaranje toplog obroka. O iznosima će se govoriti u idućem krugu pregovora, dodao je.

Napomenuo je da je Vladin cilj zbog transparentnijeg planiranja proračuna, utvrđivanja limita i slanja financijskih dokumenata Europskoj komisiji, kontroli deficita za ovu i iduću godinu te da se sve što će se morati isplaćivati iz proračuna što više dimenzionira u nacrtima proračuna. "Tako da kad Hrvatski sabori potvrdi i donese proračun i sve ono što možemo očekivati u idućoj godini bude sastavni dio najvažnijeg nacionalnih dokumenata", naglasio je ministar Piletić.

Jagić: Do kraja tjedna ćemo pismeno poslati svoje zahtjeve

Sindikatima državnih službi nije prihvatljiva Vladina ponuda, a predsjednik Sindikata policije (SPH) Hrvatske Dubravko Jagić rekao je kako je Vlada prihvatila dodatak za rođenje djeteta, poveća nje terenskog dodatka sa 27 na 30 eura, naknadu za topli obrok 20 eura, ali u idućoj godini od 1. srpnja na što reprezentativni sindikati nisu mogli pristati.

Do kraja tjedna ćemo pismeno poslati svoje zahtjeve, rekao je dodavši da su razgovaralo i o nematerijalnim pravima na čemu najviše inzistiraju SPH i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a odnosno razlikovanju člana i nečlana sindikata koji uživaju ugovorena prava, a ne plaćaju članarinu.

U ime sindikata javnih službi Stjepan Topolnjak rekao je kako Vladina ponuda visine materijalnih prava nije prihvatljiva, no nije želio govoriti o konkretnim iznosima. Dodao je da Vladina strana nije ponudila prijedlog visine osnovice, iako su sindikati to tražili. Vlada je ponudila povećanje naknade za topli obrok, no sindikatima je to i dalje neprihvatljivo s obzirom na iznos, rekao je napomenuvši kako će nastavak pregovora biti u rujnu nakon turističke sezone.

Vladina ponuda je premala za naše članstvo, zaključio je Topolnjak.