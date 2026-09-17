Vlada imenovala nove članove Uprave Ine i privremenog šefa Narodnih novina, evo tko dolazi

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak zaključkom predložila Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. imenovanje Alena Gereka za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Donijela je i zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. izbor Marina Bulata, Helge Svirčić, Vesne Žutak i Lidije Soldo Stanarević za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, stoji u priopćenju.

Vlada je donijela i zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje Hrvoja Šimovića, Hrvoja Milića i Marina Zovka članovima Uprave toga društva, do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Što se tiče ostalih kadrovskih pitanja, državnim službenicima u Ministarstvu gospodarstva ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, i to Branki Augustinović za poslove ravnatelja Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, a Nevenu Kosu za poslove ravnatelja Uprave za programe i projekte EU, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Zbog isteka mandata s 29. rujna razriješen je ravnatelj Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sebastian Rogač te mu je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, s danom 30. rujna., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike Vjekoslav Jukić.

Državnoj službenici Mirjani Žutić-Basari dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Mariju Stipetiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za klimatsku tranziciju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 29. rujna, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Vlada se, također, očitovala Ustavnom sudu na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH članka 353. Zakona o kreditnim institucijama, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Uz ostalo, Vlada je prihvatila Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026..