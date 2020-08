Vlada ipak kupuje vojne avione, stići će i ponuda iz Francuske?

<p>Ministarstvo obrane zaprimat će do 5. rujna ponude za borbenu eskadrilu, čime padaju u vodu nagađanja da je hrvatska Vlada zbog pandemije odgodila postupak nabave vojnih zrakoplova, piše u četvrtak <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/vlada-ipak-kupuje-vojne-avione-stize-ponuda-francuza-1425176"><strong>Večernji list.</strong></a></p><p>- U Vladi nitko i ne pomišlja na odustajanje od nabave borbenih zrakoplova - potvrdila je Večernjem listu osoba uključena u nabavu. U MORH-u potvrđuju da je tijekom srpnja u Zagrebu boravila visoka vojna delegacija iz Francuske, pa najavljuju kako će "Francuska ići s vrlo ozbiljnom ponudom".</p><p>Zanimanje Francuza senzacija je drugoga po redu hrvatskog natječaja, jer ta zemlja dosad nije pokazivala veće zanimanje za naš tender. Zašto je sada drukčije, postalo je jasno kada se u srpnju pred francuskim parlamentom pojavilo izvješće o proizvodnji borbenih zrakoplova Rafale, jer je proizvođač Dassault objavio kako im stižu otkazi narudžbi te nade polažu u natječaje u Finskoj i Švicarskoj. U istom izvješću spomenuta je i Hrvatska, koja je ocijenjena "perspektivnom" jer bi njoj prodali eskadrilu rabljenih Rafalea, koje Francuzi još nikome nisu prodali, piše dnevnik.</p><p>U utorak je novi ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong> dao izjavu iz koje se može zaključiti da Hrvatska nije odustala od nabave (“Smatram kako je to od presudnog značaja za daljnji razvoj sposobnosti HRZ-a i unapređenja sigurnosti RH”), ali i da u Vladi i MORH-u vide kako se u našem susjedstvu svi pojačano naoružavaju, a naročito Srbija, što se vidi u dijelu Banožićeve izjave u kojoj kaže da eskadrilu nabavljamo i zbog “stabilnosti ovog dijela Europe”. Banožić objašnjava kako međuresorno povjerenstvo za nabavu višenamjenskog borbenog aviona nakon otvaranja ponuda treba vidjeti "što je to financijski i politički najrealnije i ono što će svakako doprinijeti budućnosti borbene komponente HRZ-a u idućih 30 ili 40 godina". </p><p>Ponude bi se, nakon otvaranja razmatrale nekoliko mjeseci, uz nastavak razgovora s ponuditeljima. Ranije je bilo najavljivano da bi postupak odabira mogao potrajati od četiri do pet mjeseci, no još nije najavljeno ostaje li taj dio plana, ili će se, zbog novih okolnosti i financijskih problema zbog korone, postupku pregovaranja dati više vremena.</p><p>Vladino povjerenstvo po završetku posla dalo bi preporuku Vladi i predsjedniku Republike, a potom ostaje samo donošenje konačne odluke o izboru aviona, piše u četvrtak Večernji list.</p>