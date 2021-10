To se odnosi na one koji godišnje od voća proizvedu do 50 litara jakog alkoholnog pića i koriste ga za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju, pojasnio je državni tajnik Čuraj

Vlada je na sjednici izmijenila Zakona o trošarinama kako bi ga uskladila s direktivama EU, što će, kako je rekao državni tajnik Ministarstva financija Stjepan Čuraj, dovesti do administrativnog rasterećenja gospodarstvenika u razmjeni roba s gospodarstvenicima drugim europskih zemalja. Najznačajnija predložena izmjena odnosi se na oslobađanje od obaveze plaćanja trošarina za male proizvođače jakih alkoholnih pića. To se odnosi na one koji godišnje od voća proizvedu do 50 litara jakog alkoholnog pića i koriste ga za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju. - Ovim izmjenama se za male proizvođače jakih alkoholnih pića ukida obaveza plaćanja trošarine, a to je trenutni prihod proračuna od oko pet milijuna kuna godišnje. Uz financijski učinak, tu je i administrativno rasterećenje proizvođača i carinske uprave - istaknuo je Čuraj dodavši kako se pozitivni učinci oslobađanja od plaćanja trošarina reflektiraju i na opstojnost tradicionalne proizvodnje voćnih rakija u seoskim domaćinstvima, kao i na pojednostavljenje trošarinskih procedura s registriranim obveznicima. Trenutno su u Hrvatskoj, istaknuo je, registrirana 38.374 takva mala proizvođača. Naveo je i kako se uvodi novi institut "samostalni mali proizvođač ostalih pića koja se dobivaju vrenjem", "samostalni mali proizvođač međuproizvoda" i "samostalni mali proizvođač vina", uz mogućnost primjene snižene visine trošarine u iznosu od 50 posto nacionalne propisane visine. - Cilj je da se podigne razina konkurentnosti kada isporučuju alkoholna pića u druge zemlje članice EU-a - rekao je Čuraj. Uvodi se i oslobođenje od plaćanja trošarina na alkohol kada se upotrebljava u proizvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda ili u proizvodnji dodataka prehrani, koje bi se odnosilo primarno na proizvođače tinkture propolisa (pčelare) te druge proizvođače dodataka prehrani, koji trenutno plaćaju trošarinu na kupljeni alkohol koji koriste.