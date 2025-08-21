Obavijesti

NIZ IZMJENA

Vlada na zatvorenoj sjednici donijela niz kadrovskih odluka

Piše HINA,
Vlada na zatvorenoj sjednici donijela niz kadrovskih odluka
Zagreb: Održana je 109. sjednica Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Među njima su nova ovlaštenja ravnatelja, razrješenja i imenovanja članova upravnih vijeća te izmjene u sastavu tijela nadležnih za regionalni razvoj i turizam

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak državnom službeniku Šimi Jerčiću ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, s danom 24. kolovoza do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci. Na osobni zahtjev, s danom 31. kolovoza razriješen je državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, a izmjenom Odluke o imenovanju Vijeća za upravljanje razvojem turizma razriješen je dosadašnji član Vijeća Šime Erlić te novom članicom imenovana Nataša Mikuš Žigman, kao čelnica tijela državne uprave nadležnog za regionalni razvoj.

Zbog isteka mandata razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar - Vesna Šerepac, Davor Huška i Igor Gavrić. Novim članovima Upravnog vijeća, kao predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Vukovara imenovani su Vesna Šerepac, Ana Jarnjak i Damir Živković.

Državnim službenicima u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ponovno su, s danom 6. rujna, dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci. Ana Jarnjak dobila je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financijske i informacijsko-telekomunikacijske sustave, Sanja Slunjski za poslove ravnatelja Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata, Stella Arnera za poslove ravnatelja Uprave za europsku teritorijalnu suradnju i Mariji Ban za poslove ravnatelja Uprave za potpomognuta područja.

Zbog isteka mandata s danom 26. kolovoza razriješen je član Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu Boris Ljubanović, te je ponovno imenovan s danom 27. kolovoza

Zbog promjene u izbornom mandatu, nakon održanih redovnih lokalnih izbora, izmijenjena je Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije u mandatnom razdoblju 2025. – 2030., kojom se Nikola Dobroslavić razrješuje te ponovno imenuje članom.

