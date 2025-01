Plenković: Rekao sam Dabri da se javi Hrvatskim šumama. Ne znam na kojeg je 'šefa' mislio

Jutro nakon što je podnio ostavku na funkciju ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade RH, Josip Dabro dao je izjavu za 24sata u kojoj je između ostalog govorio i o kriminalu u Hrvatskim šumama.

- Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti. 'Šef' mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem - rekao nam je Dabro koji kaže da želi da takvi 'mutni' poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili.

Odmah smo kontaktirali i Vladu Republike Hrvatske, te ih pitali je li istina da je premijer Plenković upoznat s kriminalom u Hrvatskim šumama.

- G. Dabro je u izjavi rekao da je snimka puštena od strane njegovih bivših stranačkih kolega. Nismo čuli da je spominjao Hrvatske šume kao bilo kakav razlog za to. Predsjednik Vlade uputio je bio g. Dabru kao ministra da o svim temama vezanim za rad u Hrvatskim šumama razgovara s predstavnicima Uprave društva - rekli su nam iz Vlade.

Podsjetimo, Dabro je kasno sinoć podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede. Ostavka je uslijedila nakon što je u javnost iscurila snimka koja pokazuje kako Dabro uz glasnu glazbu u automobilu puca iz pištolja.

Sami premijer Plenković potvrdio je u subotu da se sinoć čuo s Josipom Dabrom te da je zatražio da ponese ostavku. Funkcioniranje ministarstva, rekao je, nikako neće biti ugroženo.

- Čuo sam se s Josipom Dabrom i Ivanom Penavom i zatražili smo od Dabre da se zbog neprihvatljive snimke, ponašanja i uporabe vatrenog oružja povuče s mjesta ministra u Vladi. Mislim da je to ispravno, jedino što je moguće jer u kontekstu porasta nasilja, kojem smo svjedoci u RH, takvo ponašanje s ulogom ministra u mojoj vladi vidim kao u potpunosti nespojivo - rekao je Plenković u Berlinu.

Premijer je istaknuo i kako funkcioniranje ministarstva nije ugroženo te da vjeruje kako će s partnerima iz DP-a pronaći novog ministra poljoprivrede. Na pitanje postoji li i kaznena odgovornost u ovom slučaju, premijer je rekao da ne može prejudicirati jer nema sve elemente.

- Nadležna tijela rekla su da će pokrenuti izvide i oni moraju utvrditi o čemu se radi. To što smo vidjeli nije dobro - istaknuo je.

Komentirao je navode o tome da ga je upozorio na kriminal u Hrvatskim šumama, kao i da mu je "šef rekao da šuti".

- Zadužio sam ga da to pitanje rješava s upravom Hrvatskih šuma i da učini sve što može kako bi poslovanje bilo u okvirima zakona. Ne znam što je mislio pod time da mu je šef rekao da šuti - zaključio je Andrej Plenković.