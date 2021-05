Jučer smo prešli milijun utrošenih doza cjepiva, pohvalio se na današnjoj konferenciji Nacionalni stožer. Točnije, do sad smo ih potrošili milijun i 25.701. Cijepljeno je 776.909 osoba, s dvije doze njih 228.792. Za 2655 je nepoznato s čime su se cijepili.

- Jučer smo potrošili 46.520 doza cjepiva i time smo se u cijepljenju u jednom danu približili rekordu ostvarenom u četvrtak 29. travnja, kada je utrošeno 46.887 doza - naglasio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

A milijuntom dozom, istaknuli su iz Ministarstva zdravstva, cijepljen je pacijent u Rugvici kod liječnika obiteljske medicine.

Pitali smo Capaka zašto ni jedan dan ne možemo postići i više utrošenih doza od tog rekordnog četvrtka kad sad imamo dovoljno doza, koje i stoje na skladištu, odnosno, kako kaže Capak, nisu na skladištu nego su spremne za transport i kad najavljujemo donaciju 50.000 doza susjednim zemljama. Kada će se ubrzati proces cijepljenja?

- Ova brojka koja će se donirati nama susjednim zemljama iz dana u dan raste, ali ja nisam nikad čuo za 50.000. Radi se o tome da iz solidarnosti želimo pomoći nama susjednim zemljama u kojima također žive građani RH i ne radi se o 50.000 nego 20.000 doza za BiH, 5.000 doza za Kosovo i 5.000 doza za Crnu Goru. To još nije realizirano, ali je najavljeno - istaknuo je Capak.

Podsjetimo, Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o donaciji 50.000 doza cjepiva i to 30.000 doza Bosni i Hercegovini te po 10.000 doza Crnoj Gori i Kosovu. Za provedbu donacije zadužila je Ministarstvo i HZJZ na čijem čelu je Capak, i koji provodi plan cijepljenja.

'Očigledno Capak nije informiran'

Pa ga je i ministar zdravstva Vili Beroš ispravio. Naime, nisu informirali Capaka da će broj doniranih doza ipak biti veći od prvotno planiranih 30.000, koje je on sad iznio.

- Postoje određeni razgovori, očigledno Capak nije informiran o istom, na političkom nivou da se promijeni broj doniranih doza. To je nešto što kompariramo kako su to radili i neki drugi i želimo da taj proces doniranja bude u skladu s njegovom namjerom, a to je na neki način, pomoći onima koji cjepiva u ovom trenutku nemaju, a trebaju ga daleko više nego mi. Jer smo mi, obzirom da smo članica EU, bili u prilici naručiti određene doze cjepiva. Cjepiva ima i bit će na kraju više nego što treba za sve građane RH, stoga su promišljanja da se korigira iznos doza i prilagodi procesima koji se dešavaju na europskoj razini - poručio je.

Govoreći o cijepljenju, Capak je naglasio kako iz dana u dan ubrzavaju proces.

- Nismo na maksimumu, mislimo da postoji još prostora da se još viša ubrza, ali uvjeravam vas da ćemo potrošiti svo cjepivo koje je na raspolaganju. Molim da ne govorite da na skladištu stoji 170.000 doza nego su to doze koje su u upotrebi trajno, ali se ne mogu sve potrošiti isti čas - rekao je Capak podsjetivši da je prošli tjedan u tri dana došlo 300.000 doza.

Žele više i brže cijepljenje

- Kako mislite da se 300.000 doza odmah kad dođu na aerodrom potrošiti? To se ne može odmah potrošiti, nego se distribuira po županijskim zavodima, mjestima upotrebe i koristi se. I sve će biti upotrijebljene - naglasio je.

Beroš je istaknuo kako želi više i brže cijepljenje, ali da ipak treba pogledati broj dnevno utrošenih doza.

- Ako pogledate da 30.000 doza dnevno apliciramo, to je oko mjesec dana 900.000, u dva mjeseca 1,8 milijuna. Znači to su brojevi na kojima smo na neki način i temeljili naše namjere, a sve u smislu postizanja što bolje procijepljenosti. Iako može i više i tome težimo, čak bih bio zadovoljan kada bi se manje dnevno realiziralo od jučerašnjeg - rekao je.