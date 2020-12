'Vlada nije sposobna planirati, a kamoli uzeti europski novac'

Plenkovićeva samoproklamirana predanost zelenom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena prokazuje se kao laž pri svakom koraku koji poduzima ili, u ovom slučaju, ne poduzima, piše u priopćenju

<p>Stranka Glas ocijenila je petak da Vlada nije sposobna ni planirati i na vrijeme donijeti ključne strategije, a kamoli uzeti europski novac za oporavak i razvoj, pri čemu je ustvrdila kako je laž da je premijer<strong> Andrej Plenković</strong> osigurao bilo kakav europski novac za oporavak Hrvatske.</p><p>- Hrvatska je jučer dobila dvije opomene Europske komisije, od čega jednu zato što mjesecima kasni sa strategijom energetske obnove zgrada, koju je bila dužna dostaviti do 10. ožujka 2020. u skladu s Direktivom o energetskim svojstvima zgrada. Ta strategija trebala bi definirati dugoročne mjere i financijska sredstva za energetsku obnovu zgrada do 2050. godine - upozorio je Glas u priopćenju.</p><p>Posebno zabrinjavajućim u toj stranci smatraju što kasnimo sa strategijom za politiku, koja je jedan od ključnih dijelova Europskoga zelenog plana i preporuka Europske komisije za planove na temelju kojih će države članice dobivati novac iz Mehanizma za oporavak i otpornost.</p><p>- Plenkovićeva samoproklamirana predanost zelenom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena prokazuje se kao laž pri svakom koraku koji poduzima ili, u ovom slučaju, ne poduzima. Velika laž je, a to upozoravamo već mjesecima, i to da je premijer osigurao bilo kakav europski novac za oporavak Hrvatske - stoji u priopćenju Glasa.</p><p>Ta stranka upozorava i kako plana oporavka još nema na vidiku, a kad se i napiše, Europska komisija će ga detaljno provjeravati i ocjenjivati. Novac pritom u svakom trenutku može biti blokiran ako se ne provode prihvaćeni planovi. </p><p>- Vlada koja nije sposobna ni planirati i na vrijeme usvojiti ključne strategije sasvim sigurno nije sposobna ni provesti planirano - stoji u priopćenju Glasa. </p>