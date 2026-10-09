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Vlada osigurava 54.5 milijuna eura za obnovu sportske infrastrukture u Splitu...

Piše HINA,
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Vlada osigurava 54.5 milijuna eura za obnovu sportske infrastrukture u Splitu...
Ruglo Splita: Ovako izgleda Spaladium Arena, u koju je uloženo 70 milijuna eura | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Spaladium areni planirana je građevinska sanacija i obnova ključnih tehničkih i sigurnosnih sustava kako bi se stvorili preduvjeti za njezino ponovno stavljanje u punu funkciju...

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o davanju suglasnosti za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije triju ključnih sportskih kompleksa na području Grada Splita - Športskog centra Gripe, Spaladium arene i Športskog centra Park mladeži.

Ukupna vrijednost investicijskog ciklusa procjenjuje se na 72.7 milijuna eura, od čega će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma i sporta osigurati 54,5 milijuna eura.

Riječ je o sportskim građevinama od iznimnog značaja za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, koje nakon više desetljeća korištenja zahtijevaju značajna ulaganja kako bi se osigurali suvremeni, sigurni i kvalitetni uvjeti za sportaše, sportske klubove i građane te omogućila organizacija velikih sportskih natjecanja.

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"Ovim ulaganjem pokrećemo sveobuhvatan ciklus obnove i modernizacije ključne sportske infrastrukture u Splitu, gradu s bogatom sportskom tradicijom i velikim sportskim potencijalom. Želimo osigurati kvalitetnije uvjete za rad sportaša i klubova, razvoj sportske rekreacije te organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja," kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Posebno je važno što ovim projektima ne odgovaramo samo na potrebe Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, nego dugoročno ulažemo u infrastrukturu koja će ostati na raspolaganju sportu i građanima i nakon njihova održavanja. Ova ulaganja ujedno su nastavak snažne potpore Vlade Republike Hrvatske razvoju sporta u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojima smo posljednjih godina značajno povećali izdvajanja za sportsku infrastrukturu i programe za razvoj sporta, od lokalne razine do velikih kapitalnih projekata," dodao je ministar.

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U sklopu investicijskog ciklusa predviđena je sveobuhvatna rekonstrukcija, energetska obnova i modernizacija Športskog centra Gripe s ciljem unaprjeđenja njegovih tehničkih, sigurnosnih i funkcionalnih uvjeta. U Spaladium areni planirana je građevinska sanacija i obnova ključnih tehničkih i sigurnosnih sustava kako bi se stvorili preduvjeti za njezino ponovno stavljanje u punu funkciju. Treći projekt odnosi se na rekonstrukciju nogometno-atletskog stadiona u Športskom centru Park mladeži, čime će se unaprijediti uvjeti za nogomet i atletiku te omogućiti razvoj suvremenog sportskog kompleksa usklađenog s međunarodnim standardima.

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