Vlada planira zabraniti online prodaju alkohola iza 20 sati!

Ministarstvo gospodarstva, na čijem je čelu DP-ov ministar Ante Šušnjar, izradilo je radni nacrt prijedloga izmjena Zakona o trgovini koji predviđa strogu zabranu online prodaje alkoholnih pića nakon 20 sati. Prema nacrtu predlaže se da online prodaja svih alkoholnih pića bude zabranjena od 20:00 do 6:00 sati, bez obzira je li riječ o pivi, vinu ili drugim pićima koja sadrže alkohol, piše Index.hr.

Trenutni članak 11. Zakona o trgovini zabranjuje prodaju alkohola maloljetnim osobama i propisuje obvezu isticanja upozorenja na prodajnim mjestima. Zakon trenutno ne sadržava nikakva vremenska ograničenja za prodaju alkohola punoljetnim osobama. To znači da trgovine mogu prodavati alkohol tijekom cijelog radnog vremena bez dodatnih ograničenja. Predložene izmjene ubacile bi se u navedeni članak, uvodeći tako zabranu online prodaje nakon 20 sati.

Nacrt dodatno predviđa da bi lokalne samouprave dobile mogućnost da unutar tog vremenskog okvira uvedu dodatna ograničenja, posebno za prodaju rashlađenog alkohola iz hladnjaka. To bi značilo da bi određeni gradovi potencijalno mogli zabraniti prodaju alkohola i ranije od 20 sati ili da uvedu specifična ograničenja za svoje područje.

Posebno ograničenje prodaje rashlađenog alkohola iz hladnjaka spominjalo se ranije, u rujnu ove godine. Tada je DP-ov ministar Šušnjar naveo da se navedene izmjene planiraju usvojiti do sljedeće turističke sezone.

Ministarstvo u radnom nacrtu prijedloga izmjena Zakona o trgovini ove zabrane pravda "zaštitom javnog zdravlja i održavanjem javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine". Pritom, ovo posljednje vjerojatno se odnosi na ljetne mjesece i turizam.

Navode se "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima" te se spominje brojka od "oko 250.000 ovisnika o alkoholu" te "alkoholu kao četvrtom vodećem uzroku smrtu kod odraslih".