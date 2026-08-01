Vlada: Potvrda rejtinga dokaz odgovorne ekonomske politike

Vlada Republike Hrvatske ocijenila je u subotu na X-u da potvrda kreditnog rejtinga Hrvatske na razini 'A-', koju je ranije objavila agencija Fitch, još jednom pokazuje da vodi odgovornu ekonomsku politiku unatoč zahtjevnim globalnim okolnostima.

"Unatoč kontinuirano zahtjevnim okolnostima obilježenima globalnim krizama i neizvjesnostima, Vlada RH vodi odgovornu ekonomsku politiku, uz stabilan rast BDP-a, racionalno upravljanje javnim financijama te kvalitetnu apsorpciju europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) i Višegodišnji financijski okvir (VFO) ", poručili su iz Vlade.

Agencija @FitchRatings u petak je potvrdila investicijski kreditni rejting Hrvatske na razini A-, uz stabilne izglede❗️



✅To je još jednom potvrda da #VladaRH, unatoč kontinuirano zahtjevnim okolnostima obilježenima globalnim krizama i neizvjesnostima, vodi odgovornu ekonomsku… pic.twitter.com/JkYpyZcmiR — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) August 1, 2026

Dodali su da visok kreditni rejting donosi konkretne koristi hrvatskim građanima i gospodarstvu, te da istodobno predstavlja važan signal međunarodnim ulagačima da je Hrvatska pouzdana i atraktivna destinacija za ulaganja.

Agencija Fitch potvrdila je u subotu rejting Hrvatske na razini 'A-', uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo ranjivo na šokove te slabljenje cjenovne konkurentnosti.

Fitch je podigao rejting Hrvatske na 'A-' u rujnu 2024. godine i otada ga nije mijenjao.