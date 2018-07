'Vlada probleme želi riješiti povećanjem cijena i pristojbe'

SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin u utorak je u Puli uputio kritiku Vladi jer ponovno želi povećati boravišnu pristojbu, a probleme hrvatskog turizma riješiti povećanjem cijena.

Grbin je na konferenciji za novinare u Puli rekao da je Vlada iskoristila Svjetsko nogometno prvenstvo kako bi vodila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću oko povećanja boravišne pristojbe, a umjesto da pozove sve dionike u tom procesu, ona na silu želi povećati boravišnu pristojbu, iako je to ove godine već učinila.

"Dolazimo u situaciju da se, kao odgovor na probleme koje hrvatski turizam danas ima, predlaže jedino i isključivo povećanje cijena. Naime, 2015. od boravišne pristojbe prikupilo se 410 milijuna kuna dok smo dvije godine kasnije, bez bilo kakvog povećanja cijena, došli do 463 milijuna kuna. I što Vlada radi? Diže pristojbu i taj iznos u 2018. dolazi na 540 milijuna kuna", rekao je Grbin te dodao da se u tri godine prikupilo 130 milijuna kuna iz turističkog sektora kako bi ih se preusmjerilo u turističke zajednice, a naročito u HTZ.

"Nije jasno gdje završava taj prikupljeni novac i nije jasno zašto se ne čini apsolutno ništa na racionalizaciji poslovanja turističkih zajednica. Ni tih 540 milijuna kuna u konačnici Vladi nije dovoljno nego za 2019. predlaže novo povećanje, što je nepojmljivo", ustvrdio je SDP-ov saborski zastupnik.

Grbin je u Puli ponovno rekao da krizu u toj stranci treba razriješiti, ali je izrazio i bojazan da je u međuvremenu kriza postala još dublja i da joj se ne nazire kraj.

"Krizu treba razriješiti čim prije, no, bojim se da se neće razriješiti jer je, u međuvremenu, postala još dublja i mislim da nisam jedini koji će reći da joj se ne nazire kraj. Nažalost, u vodstvu stranke, kojem nakon suspenzije više ne pripadam, nema odgovornosti, ne čine se potezi koji bi za SDP bili dobri i ako se nešto radikalno i brzo ne promijeni te ukoliko predsjednik stranke ne shvati u kako lošem smjeru vodi stranku budućnost je vrlo crna", rekao je Grbin.

Rekavši kako nije tajna koji su njegovi stavovi o vodstvu i samom vođenju stranke, zbog kojih je i suspendiran, Grbin je istaknuo kako ta suspenzija ne mijenja njegove poglede - da stanje u SDP-u nije dobro i da ga treba popraviti.

"Imamo krizu vodstva, a odgovor na tu krizu je bio da se isključe oni koji su na nju upozoravali. To je nedostatak odgovornosti. Do prije deset dana problem su bili Peđa, Siniša, Veki i Miha jer su oni o nečemu govorili i puštali u javnost, kao neimenovani izvori, informaciju da predsjednik stranke treba otići", rekao je Grbin te dodao kako su, nakon njihove suspenzije, to počeli činiti oni koji su predlagali suspenziju.

"Očito nije bio problem u onima koji su suspendirani nego u onima koji su ih suspendirali", poručio je Grbin.