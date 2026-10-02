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OGLASILI SE IZ BANSKIH DVORA

Vlada: SOA nas nije obavijestila o ilegalnom otpadu u Gospiću

Piše HINA,
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Vlada: SOA nas nije obavijestila o ilegalnom otpadu u Gospiću
Foto: Čitatelj 24sata
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Vlada je potvrdila kako nije primila obavijest od SOA-e o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, dok zastupnici upozoravaju na moguće propuste u informiranju najviših državnih tijela.

Ni Vlada nije dobila obavijest od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) o sumnjama u vezi s nezakonito odloženim otpadom u Gospiću, potvrđeno je iz Vlade  u petak nakon što su predsjednici Sabora i države Gordan Jandroković i Zoran Milanović priopćili da niti oni nisu bili obaviješteni.

U kratkoj obavijesti iz Banskih dvora nema nikakvih dodatnih pojedinosti.

Pitanje o tome tko je i kada što znao o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću povelo se nakon jučerašnje zatvorene sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj je rečeno da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Prvi se o tome u petak oglasio predsjednik Zoran Milanović čiji je ured priopćio da "Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospić".

Iz Ureda predsjednika također navode da je SOA postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.

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Niti predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, priopćio je u petak njegov Ured. 

Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela, stoji u priopćenju.

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja ranije u petak je ustvrdio kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'.

 Istaknuo je da je SOA, ako je znala, o tome morala obavijestiti predsjednike Sabora, Republike i Vlade. 

"Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obaviješteni", tvrdi Grmoja.

Još je gore ako su državni čelnici bili obaviješteni, rekao je čelnik Mosta.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) u četvrtak je rekao kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela. Budući da SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu, dodao je.

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