Vlada Srbije ograničila marže

Vlada Republike Srpske ograničila je trgovačke marže na dio proizvoda iz potrošačke košarice, lijekove te na naftu i naftne derivate, kako bi ublažila rast cijena uslijed globalnih poremećaja cijena energenata. Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac rekao je nakon sjednice Vlade Republike Srpske da se očekuje pojeftinjenje osnovnih namirnica, ali nije mogao procijeniti u kojem iznosu, jer će to ovisiti o nabavnim cijenama trgovaca.

Najveća marža na osnovne namirnice ograničena je na šest posto u veleprodaji te na osam posto u maloprodaji, dok je za lijekove osam posto u veleprodaji i 20 posto u maloprodaji. Mjera se odnosi na proizvode poput soli, svinjske masti, suncokretova ulja, mlijeka, jogurta, pšeničnog brašna i kruha, šećera, hrane za dojenčad, pelena te deterdženata za posuđe i rublje.

Ministar je najavio da će inspekcijske službe provoditi nadzor svakodnevno. Odluka će vrijediti od 1. lipnja.

Vlada RS-a je potvrdila i ograničenje marže na cijene goriva na 0,03 eura po litri u veleprodaji i 0,13 eura po litri u maloprodaji.