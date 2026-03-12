Obavijesti

News

Komentari 1
HRANA, LIJEKOVI I GORIVO

Vlada Srbije ograničila marže

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada Srbije ograničila marže
Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ministar Ned Puhovac kaže da bi osnovne namirnice trebale pojeftiniti, a inspekcije će svakodnevno kontrolirati poštuju li trgovci odluku.

Vlada Republike Srpske ograničila je trgovačke marže na dio proizvoda iz potrošačke košarice, lijekove te na naftu i naftne derivate, kako bi ublažila rast cijena uslijed globalnih poremećaja cijena energenata.  Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac rekao je nakon sjednice Vlade Republike Srpske da se očekuje pojeftinjenje osnovnih namirnica, ali nije mogao procijeniti u kojem iznosu, jer će to ovisiti o nabavnim cijenama trgovaca.

'NAUČILI SMO LEKCIJE' Plenković: Uzor smo u Europi po intervenciji u cijene energenata
Plenković: Uzor smo u Europi po intervenciji u cijene energenata

Najveća marža na osnovne namirnice ograničena je na šest posto u veleprodaji te na osam posto u maloprodaji, dok je za lijekove osam posto u veleprodaji i 20 posto u maloprodaji. Mjera se odnosi na proizvode poput soli, svinjske masti, suncokretova ulja, mlijeka, jogurta, pšeničnog brašna i kruha, šećera, hrane za dojenčad, pelena te deterdženata za posuđe i rublje.

Ministar je najavio da će inspekcijske službe provoditi nadzor svakodnevno. Odluka će vrijediti od 1. lipnja.

Ministar poljoprivrede Vlajčić: 'Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena...'
Vlajčić: 'Poslali smo apel svim trgovcima da se suzdrže od neopravdanog dizanja cijena...'

Vlada RS-a je potvrdila i ograničenje marže na cijene goriva na 0,03 eura po litri u veleprodaji i 0,13 eura po litri u maloprodaji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Iranska TV čitala je prvu izjavu novog čelnika Irana: 'Taj zločin nećemo moći ignorirati'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Iranska TV čitala je prvu izjavu novog čelnika Irana: 'Taj zločin nećemo moći ignorirati'

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€
Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...
UBIO MAMU I BAKU

Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...

R. M. (47) nekoliko je puta ranije napao policajce koji su došli pomoći oko njegove hospitalizacije. Interventne je tukao i u srijedu dok su ga pokušali odvesti pred suca u Karlovcu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026