TVRDE AKTIVISTI

Vlada u Nikaragvi pustila oko 40 političkih zatvorenika: 'Neki obitelji nisu vidjeli godinama'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Oswaldo Rivas

Ana Margarita Vijil iz oporbene stranke Unamos rekla je da je njezina organizacija doznala za puštanje "četrdesetak ljudi" te da mnoge od njih obitelji nisu vidjele mjesecima "ili čak godinama".

Nikaragvanske vlasti pustile su u subotu četrdesetak političkih zatvorenika, prema tvrdnjama dvoje aktivista iz te zemlje.

Pušteni zatvorenici ostat će u kućnom pritvoru i morat će se redovito javljati policiji, rekli su.

Alfredo Gutierrez, koordinator stranke Liberales Nicaragua koja sjedište ima izvan zemlje, rekao je da je među puštenim zatvorenicima i aktivist Jose Alejandro Hurtado. Prema izvješćima Međuameričke komisije za ljudska prava Hurtado je uhićen u siječnju.

Rosario Murillo, koja trenutačno supredsjeda Nikaragvom zajedno s mužem Danielom Ortegom, nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Nikaragvanska autoritarna vlast proteklih je godina progonila političke disidente. Prema oporbenim skupinama, do subote je u zatvorima bilo više od 70 "političkih zatvorenika", među kojima i aktivisti i studentski vođe.

Nikaragva je 2023. oslobodila više od 200 političkih zatvorenika koji su zatim prebjegli u SAD. Među njima je i pet bivših Orteginih protukandidata na izborima 2021. godine.

SAD i druge zapadne zemlje osudile su ponovni izbor Ortege na dužnost predsjednika, optužujući ga za nelegalnu kampanju.

