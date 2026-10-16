Vlada ukida sidrene cijene, ali uvodi bazne. Poduzetnici: 'To se smije biti samo preimenovanje'

Vlada planira od 17. studenoga uvesti nova pravila o isticanju baznih cijena i objavi cjenika, no u Udruzi Glas poduzetnika (UGP) upozoravaju da se ukidanje dosadašnjih sidrenih cijena ne smije pretvoriti u njihovo preimenovanje. Dok Ministarstvo gospodarstva tvrdi da je riječ o trajnom sustavu zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena, poduzetnici traže potpuno ukidanje novih obveza za obrtnike te mikro, male i srednje tvrtke.

Ministarstvo gospodarstva u petak je održalo sastanak s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), na kojem su predstavljeni pravilnici o načinu isticanja baznih cijena i objavi cjenika. Razgovaralo se o njihovoj praktičnoj primjeni, a Ministarstvo je najavilo da će dodatne prijedloge razmotriti tijekom javnog savjetovanja.

Prema novim pravilima, trgovci će morati isticati bazne cijene prema dvama referentnim datumima. Za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo referentni je datum 2. svibnja 2025., dok će se za ostale proizvode, odnosno robu i usluge, primjenjivati cijene od 10. rujna 2026. godine. Rok za prilagodbu produljen je do 17. studenoga, kada bi pravilnici trebali stupiti na snagu, a dosadašnje privremene Vladine odluke prestati vrijediti.

Iz UGP-a pozdravljaju najavu ukidanja dosadašnjih odluka o sidrenim cijenama, ali upozoravaju da nove obveze predstavljaju nastavak administrativnog opterećenja poslovnih subjekata.

- Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti njihovim preimenovanjem u bazne cijene. Odgoda nije rješenje. Preimenovanje nije ukidanje. Predviđene nove obveze isticanja baznih cijena i objavljivanja cjenika na mrežnim stranicama predstavljaju nastavak administrativnog opterećivanja obrtnika, mikro, malih i srednjih poduzetnika te trgovaca - poručuju iz udruge.

Smatraju da je i nedavni prosvjed na zagrebačkom Zrinjevcu, organiziran pod nazivom "Dosta je nameta!", već donio konkretne rezultate jer su poduzetnici, obrtnici i građani pokazali da ne žele nova administrativna i financijska opterećenja bez opravdanja i analize njihova učinka.

UGP stoga ostaje pri zahtjevu da se sporne obveze potpuno ukinu, umjesto da ih zamijene novi pravilnici koji će poduzetnicima donijeti dodatne troškove, tehničke prilagodbe i administrativne postupke.

- Cijene neće pasti zato što će poduzetnik ispunjavati još jednu tablicu ili svakodnevno objavljivati cjenik na internetu. Na cijene utječu porezi, troškovi rada, energija, nabava i brojna druga opterećenja. Ako Vlada želi pomoći građanima i smanjiti inflacijske pritiske, mora se baviti stvarnim uzrocima rasta cijena, a ne stvarati nove obveze čiji trošak u konačnici također postaje dio troška poslovanja - upozoravaju iz UGP-a.

Dodaju kako transparentnost cijena ne smije postati opravdanje za gomilanje administrativnih obveza. Svaka nova obveza, ističu, trebala bi imati jasno dokazanu korist, biti razmjerna veličini poslovnog subjekta i ne stvarati veće troškove od problema koji bi trebala riješiti.

Od Ministarstva gospodarstva očekuju konkretne podatke i analize o tome kakvu će korist donijeti novi sustav, koliko će njegova provedba stajati poduzetnike i zbog čega je odabrani model nužan. Traže i stvarni dijalog s predstavnicima poslovne zajednice prije donošenja novih pravila, a ne tek nakon što se u praksi pojave problemi.

Ministarstvo: Cilj je zaštita potrošača

S druge strane, u Ministarstvu gospodarstva smatraju da je prijelaz s privremenih intervencijskih mjera na trajni sustav transparentnosti cijena važan korak u zaštiti potrošača. Ističu da su pravilnici izrađeni na temelju Zakona o zaštiti potrošača te da bi trebali omogućiti jednostavniji uvid u cijene i učinkovitije praćenje njihova kretanja.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da je cilj uspostaviti pravila koja će funkcionirati u praksi, uz uvažavanje potreba poduzetnika i obrtnika.

- Slušajući poslovnu zajednicu, produljili smo rok za prilagodbu. Pravila moraju funkcionirati u praksi, a zato nam je važno čuti konkretne primjere i probleme s kojima se poduzetnici i obrtnici susreću u svakodnevnom poslovanju. Nastojimo im biti partneri, a kroz dijalog i javno savjetovanje možemo dodatno urediti pojedinosti i uvažiti specifičnosti pojedinih djelatnosti. Istodobno, cilj ostaje zaštita potrošača i veća transparentnost cijena - rekao je Šušnjar.

Prema objašnjenju Ministarstva, bazne cijene trebale bi potrošačima omogućiti lakšu usporedbu cijena s onima na određeni referentni datum, dok bi strojno čitljivi cjenici mogli olakšati analizu tržišta i inspekcijski nadzor Državnog inspektorata. Takvi bi podaci ujedno mogli poslužiti za razvoj digitalnih alata i aplikacija za usporedbu cijena.

Ministarstvo smatra da bi transparentnije iskazivanje cijena moglo pomoći i u suzbijanju takozvane shrinkflacije, odnosno situacije u kojoj se smanjuje količina ili masa proizvoda, a cijena ostaje ista ili raste. Ističu i da obveza isticanja cijena nije nova, nego je dio hrvatskog zakonodavstva još od prvog Zakona o zaštiti potrošača iz 2003. godine. Novost su bazne cijene prema utvrđenim referentnim datumima i jasnija pravila objave cjenika na internetu.

Bazna cijena, pojašnjavaju u Ministarstvu, neće se morati iskazivati na računima, a objavljeni cjenici morat će se ažurirati kada se cijene promijene. Predviđena su i određena izuzeća, među ostalim za robu i usluge čije je određivanje cijena uređeno posebnim propisima, određene personalizirane i dinamičke cijene te cijene na posredničkim platformama i drugim posredničkim kanalima.

Prijedlozi dvaju pravilnika nalaze se u javnom savjetovanju od 14. listopada do 13. studenoga 2026. godine, do ponoći. Zainteresirani građani i poslovni subjekti svoje komentare mogu poslati putem portala e-Savjetovanja.

'Nemojte odmah s kaznama'

Hrvatska gospodarska komora apelira na razumijevanje prilikom implementacije ove mjere, načelo oportuniteta prilikom kažnjavanja i procjenu učinaka mjera nakon određenog vremena. Niz inicijativa i prilagodbi koje je HGK predložila je uvaženo te će ona tijekom daljnjeg procesa javnog savjetovanja dostaviti nove koje se tiču provedbe i izuzeća.

- Ministarstvu gospodarstva uputili smo i inicijativu da se tijekom nadzora koje provodi Državni inspektorat, imajući na umu kratak rok za prilagodbu, u početnom razdoblju primjene mjere koristi načelo oportuniteta te da se poduzetnicima omogući otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka. Na sastanku je istaknuta moguća revizija Odluka nakon proteka određenog vremenskog roka, kao i analiziranje učinaka Odluka - navode iz HGK.

Inflacija bez mjera sedam posto

Ministarstvo uvođenje novog sustava povezuje i s nastojanjima da se obuzdaju inflacijski pritisci. Prema njihovim podacima, godišnja stopa inflacije bez izravnih Vladinih intervencija, uključujući subvencioniranje cijena električne energije, plina i goriva, iznosila bi oko sedam posto, umjesto zabilježenih 4,7 posto. U Ministarstvu pritom navode da je rast cijena energije povezan sa sukobom na Bliskom istoku dosegnuo 20 posto.

Tvrde i da cijene hrane stagniraju, među ostalim zahvaljujući ograničenju cijena, dosadašnjem sustavu sidrenja cijena oko 9000 proizvoda i najavi oporezivanja prekomjernih marži. Istodobno upozoravaju da je rast cijena usluga i dalje izražen, zbog čega smatraju da je dodatna transparentnost potrebna kako bi se spriječilo prelijevanje poskupljenja energije na ostale dijelove potrošačke košarice.

No u UGP-u smatraju da takve mjere neće riješiti temeljne probleme poslovanja ako se istodobno ne smanje porezna i administrativna opterećenja. Ukidanje sidrenih cijena samo je jedan od deset zahtjeva koje su UGP i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) uputili Vladi nakon prosvjeda.

Među ostalim zahtjevima su porezno rasterećenje, smanjenje administrativnih obveza, primjena načela "prvo opomena, zatim kazna", dobrovoljno članstvo u komorama i turističkim zajednicama, veća transparentnost državne potrošnje te zaštita pravne sigurnosti malih poduzetnika i obiteljskih iznajmljivača.