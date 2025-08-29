Poreznom Uskoku je već Plenkovićeva vlada htjela srezati ovlasti, ali su odustali nakon pritiska javnosti. Ako su ove smjene političke, onda opet pokazuju kako se Vlada bori protiv korupcije
VRAG JE U DETALJU PLUS+
Vlada umrtvljuje još jedno prevažno antikorupcijsko tijelo
Čitanje članka: 1 min
Službenici takozvanog Poreznog Uskoka su jedni od onih za koje se može reći da u državnoj službi ne samo da svaki mjesec zarade svoju plaću, nego još donose uplate u državni proračun. Iako su 28 trenutačno zaposlenih službenika iznimno samozatajni jer im je takva i priroda posla, sad su se odlučili, očito s razlogom, pobuniti. Praktički preko noći je maknut dosadašnji načelnik, ali i troje od četvero voditelja službi.
