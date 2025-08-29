Obavijesti

News

Komentari 14
VRAG JE U DETALJU PLUS+

Vlada umrtvljuje još jedno prevažno antikorupcijsko tijelo

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Vlada umrtvljuje još jedno prevažno antikorupcijsko tijelo
Zagreb: Ministar Marko Primorac dao izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Poreznom Uskoku je već Plenkovićeva vlada htjela srezati ovlasti, ali su odustali nakon pritiska javnosti. Ako su ove smjene političke, onda opet pokazuju kako se Vlada bori protiv korupcije

Službenici takozvanog Poreznog Uskoka su jedni od onih za koje se može reći da u državnoj službi ne samo da svaki mjesec zarade svoju plaću, nego još donose uplate u državni proračun. Iako su 28 trenutačno zaposlenih službenika iznimno samozatajni jer im je takva i priroda posla, sad su se odlučili, očito s razlogom, pobuniti. Praktički preko noći je maknut dosadašnji načelnik, ali i troje od četvero voditelja službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'
NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025