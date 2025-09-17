Vlada za 10 proizvoda planira dodatno sniziti najviše cijene

Cijene dijela osnovnih proizvoda uskoro će biti još niže. Vlada je već ograničila 70 artikala, no Ministarstvo gospodarstva dodatno će sniziti maksimalne iznose za njih deset, doznaje RTL. Među njima su i litra suncokretovog ulja, koja s dosadašnjih 1,72 eura pada na 1,62 eura, šećer koji se s 1,33 eura spušta na 0,99 eura te pelene koje će umjesto 30 centi po komadu stajati najviše 25 centi. Ulje tako pojeftinjuje oko šest posto, šećer 25, a pelene 17 posto. Ministarstvo će konačan popis objaviti kroz dva tjedna.

Iz udruga za zaštitu potrošača poručuju kako je odluka dobrodošla, ali upozoravaju da mjere gube smisao ako proizvoda nema na policama. Često baš tih artikala nema u ponudi, upozorila je predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača Osijek. Na iste probleme naišli su i inspektori, od veljače do rujna proveli su više od 3500 nadzora i otkrili da svaki četvrti trgovac krši pravila. Najčešći prekršaji bili su neoznačavanje proizvoda, prodaja iznad dopuštene cijene i manjkava obavijest potrošačima.

Hrvatska gospodarska komora naglašava da razumije potrebu zaštite najranjivijih, no smatra da ograničavanje tržišta nije dugoročno rješenje jer trgovci imaju izazove s nabavom, posebno kod roba koje prate velike oscilacije na svjetskim burzama. Ipak, ekonomisti naglašavaju da se ovakve mjere za građane pokazuju korisnima jer nemaju veći tržišni utjecaj, već služe prvenstveno kao socijalna zaštita.

Nove cijene sigurno će obuhvatiti ulje, šećer i pelene, a uz njih još sedam proizvoda.