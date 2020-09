'Vladajući imaju tanku većinu, hoće li Barišić dati ostavku ili online glasati iz Remetinca?'

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics taj odgovor mu nije mogao dati. Isto pitanje planirao je postaviti i Miro Bulj, pa je budući da je to učinio njegov kolega Grmoja, odustao od toga

<p>U saborskoj raspravi i izvješću MIP-a <strong>Nikolu Grmoju (Most) </strong>zanimalo je što <strong>Dražen Barišić</strong> planira napraviti.</p><p>- Namjerava li podnijeti ostavku jer odlaskom u pritvor vladajući gube dovoljan broj ruku u Saboru. Opcije su da ili da ostavku ili da online glasa iz Remetinca - kazao je Grmoja. </p><p>Predsjednik MIP-a <strong>Robert Jankovics</strong> taj odgovor mu nije mogao dati. Isto pitanje planirao je postaviti i Miro Bulj, pa je budući da je to učinio njegov kolega Grmoja, odustao od toga.</p><h2>'Ovo je težak trenutak za sve političare'</h2><p><strong>Dražen Bošnjaković (HDZ)</strong> najavio je kako će HDZ, kao i njihovi članovi na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva, u Saboru glasati za izvješće Povjerenstva.</p><p>- Ovo je težak trenutak za sve koji se bave politikom, jer svaka sumnja da se nešto nečasno ili nezakonito dogodilo baca sjenu na sve političare. Mi nismo tu da presuđujemo, to će učiniti nadležna tijela. Moramo osigurati njihovu maksimalnu neovisnost. Moramo stvoriti ambijent u društvu da poštujemo presumpciju nevinosti, jer nitko nije kriv dok se to ne dokaže pravomoćnom sudskom presudom - kazao je Bošnjaković.</p><p>MIP je jednoglasno ukinuo imunitet zastupnicima Draženu Barišiću (HDZ) i <strong>Vinku Grgiću (SDP) </strong>te tako na zahtjev DORH-a odobrili pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika. Barišića i Grgića se tereti za primanje mita. Odobrili su zahtjev DORH-a da se za zastupnike Barišića i Grgića liši slobode te da im se odredi istražni zatvor. </p><h2>'Najteže je govoriti o članu stranke'</h2><p><strong>Arsen Bauk (SDP)</strong> kazao je kako je jedan od težih zadataka kad zastupnici moraju odobriti pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika, a još je teže kad se govori o lišavanju slobode i istražnom zatvoru.</p><p>- Najteže je kad morate govoriti o članu vaše stranke. Bilo bi lakše da se radi samo o dvoje kolega iz HDZ-a, ali nije tako - kazao je.<br/> Najavio je kako će SDP glasati za izvješće napominjući da podržavaju neovisan rad pravosudnih institucija. Odgovorio je na pitanje koje je ranije postavio zastupnik Mosta.</p><p>- Bude li dovedena u pitanje parlamentarna većina, vjerojatno će staviti svoj saborski mandat u mirovanje. Plaću će primati u gradu, za šest mjeseci se može vratiti, vjerojatno će do tada završiti pritvor, mijenjat će ga zamjena i to je to. Tu logika nalaže da se tu ništa neće desiti iako zvuči simpatično glasanje iz Remetinca - kazao je Bauk. </p><p>Nada se da će kolege obranom pobiti optužbe za koje ih se tereti, a ako ne uspiju, ističe, čekat će ih kazna kao i svakog drugog građanina.</p><h2>'Što ovo znači za dignitet Sabora?'</h2><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> kaže da će zastupnici platforme Možemo podržati izvješće MIP-a, a unatoč presumpciji nevinosti pita se što ovakvi slučajevi znače za dignitet Sabora. Osvrnuo se i na vladajuću većinu. Uz opcije koje je naveo Bauk, ali u slučaju da Barišić odbije staviti mandat u mirovanje, smatra da premijer Plenković situaciju može premostiti ili nekim žetončićem ili pričekati da prođe istražni zatvor i da Sabor tek nakon toga nastavi s glasovanjem. Niti jedna od posljednje dvije opcije, navodi, ne bi bile dobre. Čudi se HDZ-u što je zastupnik Puljašić koji je unatoč optužnici ga stavio na listu.</p><p>- To je legitimno vaše pravo da idete u taj rizik, ali nada se da za to postoji politička odgovornost i trebalo bi je biti. To je nešto što ćemo pitati premijera pa ćemo vidjeti hoće li imati arogantni osmijeh, cinični, jer je ion taj koji je odlučio o izbornim listama - kazao je Tomašević. </p>