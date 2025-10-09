Obavijesti

Vladajući se više ni ne trude glumiti poštene, ne znaju za sram

Piše Martina Pauček Šljivak,
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Činjenicom da je besramno izabran Beroš, vladajući, bez čijeg amenovanja se to ne bi moglo dogoditi, besramno poručuju javnosti da će se oni za svoje nekadašnje uzdanike, bez obzira na optužnice, pobrinuti.

U zemlji u kojoj se liječnici i dalje javljaju na natječaj za posao, a kandidata koji su kvalificirani za radno mjesto neurokirurga još ima, druga po redu najveća bolnica u zemlji odlučuje se posao dati kome? Našem bivšemu ministru zdravstva Viliju Berošu, protiv kojega je podignuta optužnica i tereti ga se za primanje mita od 75.000 eura u velikoj korupcijskoj aferi Mikroskop.

