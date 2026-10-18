Vladimir Arsenijević: Strasti su na visokom nivou. Srbija je podijeljena na dva tabora

Gost 'Nedjeljom u 2' bio je srpski književnik Vladimir Arsenijević kojeg su nedavno fizički napali u Beogradu zato što je pokušao odati počast žrtvama Srebrenice.

- Strasti su na dosta visokom nivou, zemlja je poprilično podijeljena na dva, čini se, gotovo brojčana jednaka tabora. Do sada nismo imali takvu situaciju da neke šanse postoje. Nažalost, nijedan od ta dva tabora ne daje priliku da svoj glas pokloni onoj strani čiji će broj zaokružiti "puna srca" nego se na izvjestan način odlučuje na nešto što je nesumnjivo manje zlo - odgovorio je na pitanje hoće li se stvari promijeniti nakon izbora.

Prisjetio se što mu se dogodilo prije tri mjeseca kada su ga navijački huligani napali te je kazao kako su se tamo našli i pripadnici skupine 451 što je neka vrsta nove desnice u Srbiji koja više baštini neonacističke političke ideje.

- Ta skupina i njima bliska skupina ulične desnice "Narodna patrola" privlače mlade ljude. Ujedno su to ljudi koji za potrebe moćnika iz vlasti vrše određene usluge. Postavlja se pitanje u kojem su svojstvu oni mene tukli s obzirom na to da se to dogodilo 11. srpnja na dan kada je 1995. godine izvršen genocid u Srebrenici. Mi smo najavili komemoraciju i oni su se pojavili na platou ispod Jankovog mosta. Kada sam došao prije komemoracije došlo je do nasilja, bilo je nesumnjivo koga tuku i jasno je da nisam postao slučajno njihova meta. To je za mene uobičajeno jer se vandalizmi tih skupina ponavljaju, kazao je.

Opisao ih je kao golobrade mlade muškarce u crnim majicama i kapama koji po godinama mogu biti njegova djeca.

Njegova udruga "Krokodil" koju vodi od 2009. godine bavi se velikim spektrom aktivnosti, kao što su aktivističke, društveno političke i humanitarne.

- Redovno uklanjamo sadržaje koji pozivaju na mržnju sa zidova Beograda. Imamo prekršajne prijave koje su među ostalim bile kada smo sa zida u centru grada blizu dječjeg igrališta uklonili grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati. Jedna od prekršajnih prijava glasi da smo bjelilom na bijelom zidu uništili vanjski izgled zgrade, prisjetio se.

Naglašava kako su namjere udruge ideološke, a njihova metodologija je i estetska.

Ističe kako Srbija 40 godina živi ovu realnost, te da je razumljivo što je društvo u stanju potpune dezorijentacije.

- Godine 2000. kakve god da ste političke stavove njegovali, niste mogli negirati zločine, naročito genocid, uloge određenih ljudi, a 25 godina kasnije možete govoriti što god vam padne na pamet i to prolazi, rekao je.

Na pitanje kakve spoznaje o povijesti imaju mladi, Arsenijević je kazao kako još prije desetak godina nevladina organizacija vršila anketu na ispitanicima do 25 godina, gdje se ispostavilo da 1 posto mladih ispitanika ima maglovitu predodžbu da se nešto događalo u Vukovaru, a redukcijska istina je bila prisutna na NATO bombardiranju Srbije i Crne Gore te liku Ratka Mladića.

Podržava studentske prosvjede, ali smatra kako u njima ima i zabrinjavajućih strujanja, na primjer distanciranje od zločina u Srebrenici.

- Što se tiče Ratka Mladića, još dok je bio živ, većina mladih je mislilo da je on mrtav i sve što oni znaju je to da je Ratko Mladić branio srpski narod, rekao je.

Dodaje da kada zavladaju reduktivne istine, znate da je društvo potpuno zalutalo.

O Hrvatskoj

Arsenijević naglašava kako ne razumije Hrvatsku i relativiziranje zločina te ustaških pozdrava jer ona ima smjer koji je preuzela, a to su EU, NATO. Kako kaže, država ima smisao.

- U beznađu Srbije razumijem da ljudi ideologiziraju mitove i žive od njih, a nemaju što raditi, ali Hrvatska mi nije jasna. Suočavanje u Srbiji je daleko od svega i ne vidim tome kraj, naglasio je.

Smatra da agenda „pohvatajmo lopove“ nije dovoljna Srbiji iako ona ima posla sa stvarnim mafijaškim organizacijom, ljudima koji su okorjeli u zlu.

- Činjenica je da smo u Srbiji sve to uspjeli normalizirati, ali šokantno je živjeti u takvom okruženju. Postoje dramatične razlike u tome što je studentski pokret i ono što su njegovi potencijali, rekao je.

Srbija nakon izbora

Nakon izbora u Srbiji bi bilo čudno da ne bude nasilja, smatra Arsenijević.

Pišući svoje četiri knjige, priznaje, imao je naivno očekivanje da će se riješiti problemi koje je Srbija imala, te da će se živjeti normalnim načinom života. No dogodilo se što se dogodilo.

- Mi živimo tamo gdje "happy end" djeluje prilično lažno, rekao je.

Na pitanje koliko ljudi u Srbiji dijeli njegove stavove, kazao je kako ih ima vjerojatno više no što se čini, ali da je došlo do strahovitog nasilja određenih politika koje su se, kako kaže, nametnule kao jedine moguće.

- Srbija je duboko podijeljeno društvo. Najviše me razočarava kod mladih što crpe svoje informacije iz tradicionalnih medija, a ne s interneta gdje se može dobiti više informacija, ako to želite, naglasio je. Mladi nacionalisti iz Hrvatske i Srbije u potpunosti sliče, rekao je.

Smatra da je fatalist te da sve ide krivim putem. Ne smatra da se nama kao ljudskoj vrsti vrijeme smiješi no naglašava kako je borba dobar način da se vrijeme utroši.

- Ne očekujem da će moji društveno politički stavovi postati opći u segmentu s kojim sam nezadovoljan, ali da uredim nešto što bi bilo moje dvorište, to je nešto što smatram obavezom, zaključio je.