Vladimir Putin: Američko-ukrajinski nacrt mogao bi biti osnova budućih sporazuma

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Putin je rekao da SAD uzima u obzir ruski stav, ali da je još potrebno razgovarati o nekim pitanjima

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da bi nacrt mirovnog plana o kojemu su razgovarale Sjedinjene Države i Ukrajina mogao postati osnova budućih sporazuma za okončanje rata u Ukrajini, no ne bude li, Rusija će se nastaviti boriti.

„Općenito se slažemo da to može biti osnova za buduće sporazume“, rekao je Putin, dodavši da je varijanta plana o kojoj su Sjedinjene Države i Ukrajina razgovarale u Ženevi predana Rusiji.

Putin je rekao da SAD uzima u obzir ruski stav, ali da je još potrebno razgovarati o nekim pitanjima. Dodao je da je Rusija spremna dati jamstvo Europi da je neće napasti, ako Europa to želi.

OKONČANJE INVAZIJE Šefovi američke i ukrajinske delegacije nakon sastanka u Ženevi: 'Idemo prema miru!'
Šefovi američke i ukrajinske delegacije nakon sastanka u Ženevi: 'Idemo prema miru!'

Rusiji se, rekao je Putin, i dalje govori da treba prekinuti borbe.

„Ukrajinske snage moraju se povući s teritorija koje drže i tada će borbe prestati. Ako ne odu, onda ćemo to postići vojnim sredstvima. To je to“, rekao je Putin. Dodao je da ruske snage napreduju u Ukrajini ubrzanim tempom.

ŠPIJUNII ZA ŠAKU EURA Evo za koliko su mladi Ukrajinici spremni izdati državu. Uhvate li ih, idu na 15 godina u zatvor...
Evo za koliko su mladi Ukrajinici spremni izdati državu. Uhvate li ih, idu na 15 godina u zatvor...

Putin je rekao da ukrajinsko vodstvo smatra nelegitimnim te da je stoga pravno nemoguće potpisati sporazum s Ukrajinom, zbog čega je važno da međunarodna zajednica prizna svaki sporazum - i ruske dobitke u Ukrajini.

Putin je odbacio sugestiju da je američki izaslanik Steve Witkoff pokazao pristranost prema Moskvi u mirovnim pregovorima o Ukrajini, nazvavši je besmislicom.

