Vladimir Putin je Bašaru Asadu odobrio azil: U Rusiju su ga prevezli 'na najsigurniji način'

ASAD U RUSIJI

Rusija je Bashara al-Assada svrgnutog munjevitom ofenzivom pobunjenika s mjesta predsjednika Sirije prevezla na 'najsigurniji način', rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova te zemlje Sergej Rjabkov za NBC News u intervjuu emitiranom u utorak. Kremlj je u ponedjeljak priopćio da je predsjednik Vladimir Putin donio odluku da Assadu odobri azil u Rusiji. Njegov pad veliki je udarac za Iran i Rusiju, koji su intervenirali u 13-godišnji građanski rat u Siriji kako bi pokušali učvrstiti njegovu vladavinu unatoč zahtjevima Zapada da ode s vlasti.



"On je osiguran i to pokazuje da Rusija postupa kako je potrebno u izvanrednoj situaciji", rekao je Rjabkov za NBC. Dodao je da neće elaborirati "što se dogodilo i kako je to riješeno".

Foto: ORHAN QEREMAN/REUTERS



Upitan hoće li Rusija predati Assada radi suđenja, Rjabkov je rekao da Rusija nije stranka konvencije kojom je osnovan Međunarodni kazneni sud.



Moskva je podržavala Siriju od ranih dana Hladnog rata, priznavši njezinu neovisnost 1944. dok je Damask pokušavao zbaciti francusku kolonijalnu vlast. Zapad je Siriju vidio kao sovjetski satelit. U utorak je Mohamad al-Bašir, objavio da preuzima upravljanje zemljom kao privremeni premijer uz potporu bivših pobunjenika koji su svrgnuli Assada.



Rjabkov je rekao da će Rusija "definitivno biti spremna razmotriti" još jednu razmjenu zarobljenika, sličnu razmjeni u kolovozu u koju je bio uključen i novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich.

Foto: AHMED DEEB/DPA



"Novi dogovor bio bi zdrav korak naprijed, posebno na početku sljedeće administracije", rekao je Ryabkov za NBC, dodajući da ne bi želio ništa prejudicirati.