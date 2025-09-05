Obavijesti

TRAŽI VELIKE USTUPKE

Putin: 'Ne vidim smisao u sastanku sa Zelenskim. Teško je postići dogovor s Ukrajinom'

Piše Ivan Jukić,
Putin: 'Ne vidim smisao u sastanku sa Zelenskim. Teško je postići dogovor s Ukrajinom'
Kremlj i dalje odbacuje prijedloge ukrajinskih i europskih dužnosnika o potpunom prekidu vatre kao preduvjetu za mirovne pregovore

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas kako ne vidi puno smisla u sastanku s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, na kojem bi se razgovaralo o završetku rata u Ukrajini, prenosi The Kyiv Independent.

Na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, Putin je poručio da je načelno spreman na razgovore, ali sumnja u njihovu učinkovitost.

- Mnogo sam puta rekao da sam spreman za kontakte sa Zelenskim, no bit će praktički nemoguće postići dogovor o ključnim pitanjima. Čak i da postoji politička volja, postoje ozbiljne pravne i tehničke prepreke - rekao je ruski predsjednik.

Ruski zahtjevi i "crvene linije" Kijeva

Kremlj i dalje odbacuje prijedloge ukrajinskih i europskih dužnosnika o potpunom prekidu vatre kao preduvjetu za mirovne pregovore. Umjesto toga, Moskva inzistira na dalekosežnim ustupcima Kijeva – među kojima su raspuštanje ukrajinske vojske, odricanje od strane vojne pomoći te priznanje ruske aneksije okupiranih teritorija.

Rusija je 2014. godine pripojila Krim, a 2022. proglasila aneksiju dijelova Donjecka, Luhanska, Zaporižja i Hersona. Putin tvrdi da bi sporazumi o statusu tih regija trebali biti potvrđeni referendumom, što bi zahtijevalo ukidanje izvanrednog stanja u Ukrajini.

S druge strane, Zelenski kategorički odbija priznati okupirane teritorije kao dio Rusije. 

- To je crvena linija koju Kijev neće prijeći - poručuje ukrajinski predsjednik, pozivajući se i na Ustav Ukrajine prema kojem je teritorij zemlje "nedjeljiv i nepovrediv".

Moskva jedino mjesto sastanka

Putin je naglasio da bi jedino prikladno mjesto za mogući sastanak bilo rusko glavno sjedište. 

- Ako se Ukrajina želi sastati s nama, najbolje mjesto za to je grad heroj Moskva - izjavio je.

Na te je riječi odgovorio Zelenski, nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, poručivši da ozbiljni pregovori ne bi trebali počinjati u Kremlju. 

- Rusija je počela govoriti o sastanku, što je već dobro, ali ne vidimo spremnost da se rat okonča. Sastanak lidera mora donijeti rezultate, po mogućnosti završetak rata - naglasio je.

Upozorenja stranim trupama

Putin je dodatno upozorio da bi strane trupe raspoređene na ukrajinskom teritoriju bile "legitimni ciljevi za uništenje". Njegova izjava uslijedila je dok Europa razmatra sigurnosna jamstva Kijevu, uključujući prijedloge o slanju mirovnih snaga nakon eventualnog prekida vatre.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov istaknuo je da sigurnosna jamstva ne mogu biti jednostrana. "Ne možete jamčiti sigurnost jedne zemlje podrivanjem sigurnosti druge. Prisutnost međunarodnih ili NATO snaga na ukrajinskom tlu, blizu naše granice, bila bi prijetnja za Rusiju", zaključio je.

