Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva primila američki prijedlog za rješavanje sukoba u Ukrajini. Tijekom sastanka Vijeća sigurnosti u Moskvi, Putin je podsjetio da su prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa prvi put razmatrani tijekom summita dvaju čelnika održanog u kolovozu na Aljasci.

Putin je raniju verziju mirovnog plana od 28 točaka opisao kao "moderniziranu" inačicu prvobitnog prijedloga, izvijestio je BBC.

Ruski čelnik je istaknuo da bi ovaj plan mogao predstavljati osnovu za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini, prenosi The Guardian.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je proveo gotovo sat vremena u telefonskom razgovoru s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom za vojna pitanja Danom Driscollom. U objavi na društvenoj mreži X, Zelenski je naveo da su tijekom sastanka detaljno razmatrali američki prijedlog za završetak rata te da su zajedno radili na tome da se pronađe dostojanstven i stvarno učinkovit put prema trajnom miru.

- Ukrajina je od samog početka poštovala želju američkog predsjednika Donalda Trumpa da se prekine krvoproliće i svaki realan prijedlog prihvaćamo s otvorenim srcem - napisao je Zelenski. Dodao je da su Ukrajina i SAD dogovorile da održavaju stalni kontakt u nastavku pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je u intervjuu za Fox News Radio potvrdio kako smatra da bi četvrtak mogao biti prikladan rok za Ukrajinu da prihvati mirovni plan koji podupiru Sjedinjene Države, čime bi se okončao rat u Ukrajini. Naglasio je da se rokovi mogu produžiti, no iz Bijele kuće vjeruju da je sljedeći četvrtak najbolji trenutak za donošenje odluke.

- Postavljao sam nekoliko rokova, ali kad stvari funkcioniraju, rokovi se uglavnom pomiču. Ipak, smatramo da je četvrtak pravo vrijeme - izjavio je Trump.

Komentirajući mirovni prijedlog od 28 točaka, Trump je istaknuo da je jedini cilj SAD-a “zaustaviti ubijanje”. Na pitanje o zabrinutosti da bi Rusija mogla predstavljati prijetnju u budućnosti u regiji Baltika ili drugdje u Europi, poručio je da će Rusija “biti zaustavljena”. “Oni ne žele novi rat... Oni prihvaćaju posljedice”, dodao je.

Trump je također procijenio da će Ukrajina uskoro izgubiti dodatne teritorije “u vrlo kratkom roku”.