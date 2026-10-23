Vladimir Putin: 'Pregovori o Ukrajini moraju obuhvatiti sigurnost cijele Europe'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da se budući pregovori o okončanju rata u Ukrajini trebaju usredotočiti na sigurnosna jamstva za obje zemlje i širi okvir europske sigurnosti. U intervjuu za rusku televiziju, dan nakon sastanka s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Steveom Witkoffom, Putin je potvrdio da je Rusija spremna sljedećeg mjeseca nastaviti pregovore s Ukrajinom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Ponovio je dugogodišnje stajalište Kremlja da Rusija nije željela započeti rat, ali da je naišla na neprijateljske reakcije Ukrajine u vezi s ključnim pitanjima koja zabrinjavaju Moskvu.

Razgovori o različitim pitanjima mogli bi dovesti do pozitivnog ishoda, rekao je Putin, no istaknuo je da Rusija ostaje usredotočena na postizanje rješenja kojim bi se sukob okončao, a ne na kratkotrajno primirje.

- Cilj tih razgovora je osigurati sigurnost Ukrajine i Rusije nakon postizanja mirovnih sporazuma, u njihovu konačnom obliku, a ne na temelju privremenog primirja na kratko razdoblje. Spremni smo nastaviti te kontakte kako bismo ostvarili taj cilj - rekao je Putin.

Ruski predsjednik kazao je da je Witkoff također naglasio kako se razgovori moraju proširiti na "cjelokupnu arhitekturu europske sigurnosti". "Slažem se s tim. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u idućim danima", dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji se sastao s Witkoffom u Norveškoj u četvrtak, rekao je da je Ukrajina spremna za pregovore koji bi se mogli održati najkasnije početkom sljedećeg mjeseca.

Dodao je da Ukrajina podupire "sve prijedloge za primirje, završetak rata, energetsko primirje, kao i humanitarne inicijative."

Napori predvođeni SAD-om s ciljem pokretanja pregovora zastali su u veljači, nakon izbijanja sukoba između SAD-a, Izraela i Irana.

Jedno od ključnih spornih pitanja u pregovorima jest teritorij. Rusija zahtijeva da Ukrajina prepusti cijelu istočnu regiju Donbas, što Kijev odbacuje, poručujući da ne namjerava odustati od teritorija koji su trenutačno pod ukrajinskom kontrolom.

Govoreći o mogućim razgovorima o teritorijalnim pitanjima na istoku Ukrajine, Putin je ustvrdio da se mora uzeti u obzir činjenica da je to područje, prema njegovim riječima, "povijesno ruska zemlja".

Dodao je da su stanovnici tog područja na referendumima, održanima sedam mjeseci nakon početka ruske invazije, glasali za priključenje Rusiji.

- Moj stav o tom pitanju jest da to nije njihov teritorij. To je teritorij povijesne Rusije - rekao je Putin.