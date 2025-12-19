Vladimir Putin: Propala je pljačka EU usred bijela dana!

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak nije ponudio kompromis po pitanju svojih uvjeta za okončanje rata u Ukrajini i optužio je Europsku uniju za pokušaj "pljačke" ruske imovine "usred bijela dana".

Dok američki predsjednik Donald Trump traži kraj najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, Putin je rekao da je na Ukrajini i Europi da naprave idući korak prema miru.

"Predsjednik Trump ulaže ozbiljne napore da zaustavi ovaj sukob. Čini to s potpunom iskrenošću", rekao je Putin.

"Loptica je u potpunosti u polju naših zapadnih protivnika, prvenstveno vođa kijevskog režima, a u ovom slučaju, prije svega njihovih europskih sponzora. Spremni smo i za pregovore i za mirno rješavanje sukoba", dodao je ruski predsjednik.

Trump se zalaže za mirovni sporazum, ali Ukrajina i njezini europski saveznici strahuju da će uvjeti za mir biti naklonjeni Rusiji.

Kijev već dugo poziva na prekid vatre i kaže da ne vjeruje da Putin, koji je poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022., ozbiljno želi postići mir.

Maratonska konferencija za medije

Putin se obratio na godišnjoj konferenciji za medije i telefonskom javljanju na "izravnoj liniji" koje je trajalo gotovo četiri i pol sata.

Iako je Ukrajina bila dominantna tema, događaj su obilježili bizarni trenuci i povremeni oštri komentari običnih Rusa čije su se tekstualne poruke prikazivale na velikom ekranu u dvorani.

"Cirkus umjesto izravne linije", pisalo je u jednoj poruci. Drugi su se žalili na nestanke interneta, prljavu vodu iz slavine i visoke troškove života.

Putin je u petak upozorio protiv svake prijetnje blokadom ruske eksklave Kalinjingrad, rekavši da bi se Moskva oduprla takvim potezima i da se riskira "sukob velikih razmjera".

Ruski dužnosnici optužili su Zapad da želi izolirati Kalinjingrad koji leži na baltičkoj obali i smješten je između članica NATO-a i Europske unije Litve i Poljske te je dom ruske baltičke flote.

Putin je rekao da će Rusija biti spremna odmah zaustaviti rat u Ukrajini ako dobije jamstva za svoju sigurnost te poručio da Moskva ne namjerava napasti Europu.

Putin je rekao da je Rusija otvorena za suradnju "pod jednakim uvjetima" sa Zapadom.

Putin je rekao da su ruski uvjeti za okončanje rata u Ukrajini oni koje je iznio u govoru u lipnju 2024., kada je zahtijevao da Ukrajina odustane od svoje ambicije pridruživanja NATO-u i potpuno se povuče iz četiri regije koje Rusija smatra svojim teritorijem.

Kijev poručuje da neće odustati od teritorija koje ruske snage nisu uspjele osvojiti u gotovo četiri godine rata.

Ukrajinski dužnosnik rekao je u petak da je Ukrajina prvi put dronovima napala ruski tanker "flote u sjeni" u Sredozemnom moru.

Putin kaže da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij nije legitimni vođa. Zelenskijev mandat završio je prošle godine, ali Ukrajina, koja je pod izvanrednim stanjem dok se bori protiv ruskih snaga, prema ustavu ne može održati nove izbore.

Putin je rekao da bi Rusija bila spremna razmotriti prekid napada duboko u Ukrajini dok traju izbori. Rekao je da bi za pet do 10 milijuna Ukrajinaca koji žive u Rusiji trebalo biti omogućeno da sudjeluju u izborima.

Zajam Europske unije Ukrajini

Putin je odgovarao na pitanja nekoliko sati nakon što su čelnici Europske unije odgodili plan korištenja zamrznute ruske imovine kao pokrića za zajam Ukrajini, odlučivši umjesto toga posuditi gotovinu kako bi pomogli financirati obranu Kijeva od Rusije u iduće dvije godine.

Čelnici EU-a rekli su da zadržavaju pravo koristiti rusku imovinu za otplatu zajma ako Moskva ne plati ratnu odštetu Ukrajini.

Putin je rekao da je blok od 27 zemalja odustao od izvornog plana jer bi se suočio s ozbiljnim posljedicama, ali i da je već narušen imidž EU-a kao sigurnog mjesta za pohranu imovine.

"Krađa nije prikladan izraz... To je pljačka usred bijela dana. Zašto se ova pljačka ne može izvesti? Jer bi posljedice mogle biti teške za pljačkaše", rekao je.

Kremlj je objavio da je unaprijed primio više od 2,6 milijuna pitanja za Putinovu godišnju konferenciju za medije. Događaj naziva demonstracijom Putinove otvorenosti da odgovori na pitanja o bilo kojoj temi.

Putin, 73-godišnji predsjednik, koji je razveden, potvrdno je odgovorio na pitanje jednom ispitaniku je li zaljubljen, ali nije otkrivao detalje. Rekao je jednom dječaku da se ponekad u tajnosti vozi po Moskvi kako bi razumio što se događa u Rusiji.