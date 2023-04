Vladin paket mjera od nedjelje je na snazi. Evo koliko iznose sve naknade i kome sve stižu

Da Vlada nije donijela novi paket mjera građanima i poduzetnicima bi režije drastično skočile. Kako sam premijer Andrej Plenković kaže 'donijeli su ih da svi ostanu na nogama tijekom krize'. Sa 1,7 milijardi eura svima će cijena struje ostati ista barem sljedećih pola godine, a cijena plina neće se mijenjati godinu dana.

Umirovljenicima će se ponovno isplaćivati jednokratne naknade. Njih oko 700.000 s mirovinama do 610 eura podijelit će 64 milijuna eura već u tekućem mjesecu. Umirovljenici koji primaju do 260 eura mirovine dobit će 160 eura pomoći. Oni koji primaju do 330 eura mirovine dobit će 120 eura. Kako iznosi mirovina rastu tako se smanjuje cijena 'pomoći'. Zbog toga će oni s mirovinom do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

Vlada je odlučila ukinuti dodatan doprinos na zdravstveno osiguranje umirovljenicima čije su mirovine iznad prosječne neto plaće. Njih je oko 32.000.

Ostaju i naknade za ugrožene kupci energenata, a to su korisnici osobne invalidnine, zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, naknade za nezaposlene branitelje - njih 69.000. Ta mjesečna naknada za podmirivanje troškova struje, plina ili grijanja povećava se sa 66 na 70 eura.

Dodatnih 35 milijuna eura izdvojit će se za naknade u sustavu socijalne skrbi i nezaposlene branitelje. Tako će jednokratnu novčanu potporu dobiti 167.000 ljudi u iznosu 150 eura.

Za 128.000 obitelji primatelje dječjeg doplatka, tj 230.000 djece povećava se jednokratna naknada. Vrijednost je devet milijuna eura.

- Tako će se za jedno dijete dobiti 45 eura, ranije je iznos bio 39,82, za dvoje djece 70, troje djece 100, četvero 130 i petero i više 160 eura. To ide od 1. travnja i obuhvatit će najveći broj ljudi – rekao je premijer istaknuvši kako se nastavljaju i potpore studentima.

Na snazi ostaje i ograničenje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda jedino svinjska lopatica i vratina nisu više na popisu. Cijena suncokretovog ulja ograničava se na 1,72 eura, a mlijeka, brašna, šećera, piletine, svinjskog mljevenog mesa ostaju iste. Carsko meso ograničava se na 3,79 eura po kilogramu. I prijevoznici će dobiti potpore od 347 milijuna eura kao i poljoprivrednici u sektoru govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva i kozarstva, pčelarstva, proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, a potpore će dobiti i mali mljekari, ribari, prerađivači drva i proizvođači namještaja, ali i za energetsku učinkovitost zgrada…



