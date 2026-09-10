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IZMJENA ZAKONA

Vladina velika novost za sve podstanare: Gazda stana više ne može dizati cijenu kako hoće!

Piše Ivan Pandžić,
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Vladina velika novost za sve podstanare: Gazda stana više ne može dizati cijenu kako hoće!
Zagreb: Panorama Zagreba | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Vlada je odlučila izmijeniti zakon o najmu i ograničiti da vlasnik stana može samo jednom godišnje dignuti cijenu i to maksimalno za prosječni porast cijena nekretnina. Ni to nije malo poskupljenje. Imamo izračun...

U novom paketu pomoći građanima koje je danas usvojila Vlada, nalazi se i najava izmjene zakona o najmu stanova. Njome će se ograničiti pravo vlasnika stanova da podstanarima podižu najamninu kako žele. Prema najavi iz prezentacije i prema riječima premijera Andreja Plenkovića, uočili su anomaliju koja ide na štetu najmoprimaca i žele je spriječiti.

Izmjenama zakona koje uskoro treba prezentirati ministar Branko Bačić, vlasnik stana bi samo jednom godišnje mogao dići cijenu najamnine i to uz prethodnu najavu od 30 dana. Osim toga, ne može je dići niti koliko želi, nego najviše do visine godišnjeg rasta indeksa cijena stambenih objekata prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Ako podigne više cijenu, ta odredba je ništetna, dakle, nema nikakvu pravnu snagu i najmodavac ju ne mora platiti. Podstanar može i otkazati ugovor u roku 30 dana i za to vrijeme će biti po staroj cijeni u stanu.

- Uočili smo tu anomaliju i želimo zaštiti najmoprimce - rekao je Plenković.

Međutim, kako cijene nekretnina divljaju, ni ta maksimalna poskupljenja nisu baš mala. Indeks cijena rasta stambenih nekretnina pokazuje da rast od skoro 16 posto lani u odnosu na 2024. godinu. A prethodne dvije godine je rastao po 10 posto godišnje. Ako je netko imao ugovorenu cijenu najma 400 eura 2022. godine, to znači da bi mu kroz tri godine poskupljenja s ovim indeksima najam lani skočio na oko 560 eura. To je još uvijek prilično veliko poskupljenje. 

Kako ova godina traje, još nema godišnjeg indeksa, ali u prva tri mjeseca je prosječna cijena nekretnina porasla više od 14 posto u prosjeku na isto razdoblje 2025. godine. 

Zakon treba stupiti na snagu od 1. siječnja 2027. godine. 

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Komentari 5
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