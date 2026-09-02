Vladislav Veselica odlazi iz uprave Janafa. Evo i zašto

Vladislav Veselica, član Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf), podnio je iznenadnu ostavku koja na snagu stupa 30. rujna. Kao službeni razlog navode se "osobni razlozi", no njegov odlazak je iznenadan, posebice jer je tek u veljači imenovan na novi četverogodišnji mandat, piše Poslovni.hr.

Veseličin odlazak događa se u razdoblju najuspješnijeg poslovanja u povijesti tvrtke. Tijekom njegova mandata od veljače 2020., Janaf je bilježio rekordne prihode i dobit više godina zaredom. Smatra se ključnim za transformaciju kompanije, njeno okretanje komercijalnim klijentima i međunarodnom tržištu.

Vodio je osjetljive pregovore, poput onih s mađarskim MOL-om, koji se žalio na visoke tarife prije no što je ugovor ovog ljeta napokon potpisan. Bio je angažiran i oko rješavanja problema američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), jednom od najvažnijih Janafovih partnera, kojemu se dozvole za uvoz nafte periodično produljuju.

Nakon 30. rujna, Janafom će upravljati dvočlana Uprava koju čine predsjednik Stjepan Adanić i član Ivan Barbarić. Posebno je zanimljivo da Vlada njihove mandate redovito produljuje na kratka razdoblja od samo šest mjeseci. Posljednje takvo produljenje dogodilo se devetog travnja, što znači da i njima mandati istječu već početkom listopada, neposredno nakon Veseličina odlaska.

*uz korištenje AI-ja