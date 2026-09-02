Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON 6 GODINA

Vladislav Veselica odlazi iz uprave Janafa. Evo i zašto

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vladislav Veselica odlazi iz uprave Janafa. Evo i zašto
Zagreb: Član Uprave Janaf-a, Vladislav Veselica | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vladislav Veselica, ključni menadžer Jadranskog naftovoda, iznenada se povlači sa svoje pozicije zbog "osobnih razloga", unatoč rekordnim poslovnim rezultatima i važnim pregovorima tijekom svog mandata.

Vladislav Veselica, član Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf), podnio je iznenadnu ostavku koja na snagu stupa 30. rujna. Kao službeni razlog navode se "osobni razlozi", no njegov odlazak je iznenadan, posebice jer je tek u veljači imenovan na novi četverogodišnji mandat, piše Poslovni.hr.

Veseličin odlazak događa se u razdoblju najuspješnijeg poslovanja u povijesti tvrtke. Tijekom njegova mandata od veljače 2020., Janaf je bilježio rekordne prihode i dobit više godina zaredom. Smatra se ključnim za transformaciju kompanije, njeno okretanje komercijalnim klijentima i međunarodnom tržištu.

nastavlja rasti Janaf povećao dobit: U šest mjeseci zaradili 28 mil. eura
Janaf povećao dobit: U šest mjeseci zaradili 28 mil. eura

Vodio je osjetljive pregovore, poput onih s mađarskim MOL-om, koji se žalio na visoke tarife prije no što je ugovor ovog ljeta napokon potpisan. Bio je angažiran i oko rješavanja problema američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), jednom od najvažnijih Janafovih partnera, kojemu se dozvole za uvoz nafte periodično produljuju.

Nakon 30. rujna, Janafom će upravljati dvočlana Uprava koju čine predsjednik Stjepan Adanić i član Ivan Barbarić. Posebno je zanimljivo da Vlada njihove mandate redovito produljuje na kratka razdoblja od samo šest mjeseci. Posljednje takvo produljenje dogodilo se devetog travnja, što znači da i njima mandati istječu već početkom listopada, neposredno nakon Veseličina odlaska.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?
DOSJE ČAKOVEC

Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?

Pacijent umro u čekaonici hitne, jednom su ubrizgali benzin umjesto fiziološke, drugoj su dali pogrešan pripravak trombocita. Oboje su umrli
VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'

37.000 ilegalno zakopanog otpada u Lici i dalje je glavna tema. Danas je održan sastanak vladajućih i čelnika Grada, a što i kako dalje, saznat ćemo...
FOTO Sramota u Banjoj Luci! Tisuće ljudi odale počast ratnom zločincu Ratku Mladiću
NOSILI NJEGOVU SLIKU

FOTO Sramota u Banjoj Luci! Tisuće ljudi odale počast ratnom zločincu Ratku Mladiću

Nekoliko tisuća građana okupilo se na Trgu Krajine u Banjoj Luci kako bi odali počast bivšem zapovjedniku Glavnog stožera Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji je preminuo u Haagu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026