Vlado, e sad ti čekaj: Pogledajte kako su svjetski čelnici ponizili Putina koji je nervozno tapkao

O susretu s Putinom pisao je i naš novinar Boris Rašeta. Evo kako je on opisao susret s čovjekom koji je započeo agresiju na Ukrajinu. Bilo je to u Zagrebu 2007. godine.

- Vladimir Putin došao je na energetski summit, pokušavajući prokrčiti put za naftovod DružbAdria. Kasnio je pola sata – on kasni čak i Papi, i to radi namjerno – pa ga je gomila državnika morala čekati. Kažu da mu je to običaj, time si daje na važnosti. To u Rusiji nije neobično. Staljin piše kako ga je, kad je prvi put vidio Lenjina, silno iznenadilo da vođa revolucije ne kasni na sastanke. Lenjin se pojavljivao na vrijeme, i bio vrlo skroman. “Očekivao sam da ću vidjeti gorskog orla, a pojavio se sićušan, mali čovjek”, napisao je u jednom tekstu. Putin je također sitne građe (visok je 170 centimetara) ali voli kasniti i izigravati “gorskog orla”.

Video: E sad Putin čeka

No stvari su se promijenile. Putin više nije onaj kojega se čeka. Sad on čeka druge. Prije nije bilo tako. Društvenim mrežama kruži podatak o minutama pa i satima koje su šefovi država proveli dok su čekali da se Rus ukaže.

No, Rusi imaju divnu izreku upravo za takve slučajeve - 'nije dugo glazba svirala'.

Došlo je vrijeme kada njega tjeraju da čeka.

Sve je počelo s predsjednikom Turske s kojim je Putin, čini se, u dobrim odnosima.

Recep Tayyip Erdoğan natjerao je Putina da ga čeka 20. kolovoza prije sastanka predsjednika.

Putin se nespretno premještao s noge na nogu i nije mogao sakriti zbunjenost i iznenađenje.

Osim toga, u najnovijem slučaju, vođu Kremlja je ponizio i predsjednik Kirgistana.

Putin je morao nekoliko minuta nespretno stajati i pregledavati papire dok se nije pojavio Sadyr Japarov. Kada se predsjednik Kirgistana približio, Putin se počeo radosno smiješiti poput djeteta, prvi mu je pružio ruku i zagrlio ga.

Tom pozitivnom trendu pridružio se i predsjednik Irana Ebrahim Raisi.

U videu možete vidjeti kako Putin na standardan nespretan način čeka čelnika Irana, ne shvaćajući kako se to moglo njemu dogoditi.

