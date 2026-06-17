Vlajčić najavio nastup Hrvatske na zelenom tjednu u Berlinu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u srijedu je na sjednici vlade najavio da će Hrvatska organizirati zajednički izložbeni prostor za zainteresirane izlagače na jednom od najvažnijih svjetskih sajmova poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja - „Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu 2027.” Hrvatska je u 2020. godini bila zemlja partner tog sajma, obrazložio je Vlajčić, na lanjskom sajmu organizirala je zajednički nastup domaćih izlagača, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) ove je godine prijavila nastup Republike Hrvatske na sajmu u 2027. godini.

„Sajam predstavlja priliku za jačanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda, međunarodnih poslovnih kontakata i otvaranje novih izvoznih tržišta. (...) Uz gospodarski značaj, sajam okuplja i ministre poljoprivrede, predstavnike europske unije, međunarodnih organizacija, pruža priliku za razgovore o ključnim pitanjima europske i globalne poljoprivredne politike”, rekao je Vlajčić.

Za organizaciju zajedničkog nacionalnog izložbenog prostora na „Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu 2027.”, u državnom proračunu osigurano je 150 tisuća eura.