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POLJOPRIVREDNI SAJAM

Vlajčić najavio nastup Hrvatske na zelenom tjednu u Berlinu

Piše HINA,
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Vlajčić najavio nastup Hrvatske na zelenom tjednu u Berlinu
Zagreb: Dolazak na 177. sjednicu Vlade | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vlada je najavila organizaciju nacionalnog izložbenog prostora na Međunarodnom zelenom tjednu, uz cilj jačanja izvoza i međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u srijedu je na sjednici vlade najavio da će Hrvatska organizirati zajednički izložbeni prostor za zainteresirane izlagače na jednom od najvažnijih svjetskih sajmova poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja - „Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu 2027.” Hrvatska je u 2020. godini bila zemlja partner tog sajma, obrazložio je Vlajčić, na lanjskom sajmu organizirala je zajednički nastup domaćih izlagača, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) ove je godine prijavila nastup Republike Hrvatske na sajmu u 2027. godini.

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„Sajam predstavlja priliku za jačanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda, međunarodnih poslovnih kontakata i otvaranje novih izvoznih tržišta. (...) Uz gospodarski značaj, sajam okuplja i ministre poljoprivrede, predstavnike europske unije, međunarodnih organizacija, pruža priliku za razgovore o ključnim pitanjima europske i globalne poljoprivredne politike”, rekao je Vlajčić.

Za organizaciju zajedničkog nacionalnog izložbenog prostora na „Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu 2027.”, u državnom proračunu osigurano je 150 tisuća eura.

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