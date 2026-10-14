Vlajčić: Oporba svojim istupima šteti ličkim poljoprivrednicima

Ministar poljoprivrede David Vlajčić kritizirao je u srijedu lijevu oporbu zbog istupa tijekom saborske rasprave o opozivu premijera i nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, ocijenivši da ona svojim istupima nanosi štetu ličkim poljoprivrednicima i ugrožava plasman njihovih proizvoda. „Vikanje, galama i histerične, kataklizmične poruke neće dovesti do konkretnih rješenja, nego će samo napraviti štetu ličkim poljoprivrednicima”, poručio je Vlajčić odgovarajući na novinarsko pitanje na konferenciji za medije o ukidanju ograničenja zbog kuge malih preživača.

Ocijenio je da je nakon maratonske saborske rasprave postalo jasno kako lijeva oporba građanima nema što ponuditi te da je njezin nastup pokazao kako bi to izgledalo kada bi došla na vlast.

Upozorio je da svatko mora preuzeti odgovornost za javno izgovorene neutemeljene tvrdnje, osobito kada one mogu utjecati na povjerenje potrošača u poljoprivredne proizvode s ličkog područja.

Istaknuo je da se provode analize tla, vode i zraka te ustvrdio da dosadašnji nalazi ne upućuju na ugroženost prostora u Lici na bilo koji način.

Naglasio je da je među prvima obilazio ličke poljoprivrednike kako bi stao u njihovu obranu, poručivši da treba voditi računa o njihovoj egzistenciji i mogućnosti prodaje proizvoda.

Istodobno je nezakonito odlaganje otpada na gospićkom području nazvao ozbiljnim ekološkim problemom te poručio da svi odgovorni moraju snositi posljedice.

„Svi koji su ta djela činili, ali i svi koji su okretali glavu i znali da se to događa, jednako trebaju odgovarati, bez iznimke”, poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Dodao je da se usporedno s utvrđivanjem odgovornosti mora nastaviti sanacija onečišćenog područja, istaknuvši da su već vidljivi određeni pomaci.