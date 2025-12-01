Obavijesti

News

Komentari 1
TRADICIJA I VAŽNOST

Vlajčić: Poljoprivrednici moraju ići u korak s inovacijama'

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Vlajčić: Poljoprivrednici moraju ići u korak s inovacijama'
Osijek: Ministar Vlajčić dao je izjavu medijima o afričkoj svinjskoj kugi | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon sastanka s vodstvom te ustanove Vlajčić je izjavio kako 146. godina postojanja osječkog Poljoprivrednog Instituta i gotovo 100 godina od prvog oplemenjivanja pšenice dovoljno govori o tradiciji i važnosti ove ustanove

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić ocijenio je u ponedjeljak kako poljoprivredni proizvođači moraju ići u korak s inovacijama i znanošću, a u tome veliki značaj imaju znanstveno-istraživačke ustanove, kao što je osječki Poljoprivredni institut.

Nakon sastanka s vodstvom te ustanove Vlajčić je izjavio kako 146. godina postojanja osječkog Poljoprivrednog Instituta i gotovo 100 godina od prvog oplemenjivanja pšenice dovoljno govori o tradiciji i važnosti ove ustanove, koja nikada nije prestala s radom. Istaknuo je kako je na tragu prijedloga toga instituta usvojen program potpore certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, na čemu će se raditi i idućih godina. 

"Agroekološki uvjeti su danas nepredvidivi, s obzirom na cjelokupnu globalnu situaciju, pa tako i na klimatske izazove i ekstreme, s kojima se suočava poljoprivreda. Zato poljoprivredni proizvođači moraju ići u korak s inovacijama i znanošću, i upravo je  u tome značaj ovoga Instituta", poručio je ministar Vlajčić.

KOMENTIRAO UHIĆENJE David Vlajčić: Bitno je da državne institucije rade transparentno i neovisno!
David Vlajčić: Bitno je da državne institucije rade transparentno i neovisno!

Poljoprivredni institut Osijek jedan je od provoditelja Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za razdoblje 2021. - 2027. godine, u okviru kojeg provodi aktivnosti vezane uz prikupljanje, čuvanje i održivo korištenje biljnih genetskih resursa od značaja za poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske. 

Institut je ujedno sufinanciran i iz Programa potpore za sufinanciranje laboratorijske analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje 2022. - 2024. godine, kao i za novo programsko razdoblje 2025. - 2030. godine, čime se osigurava sustavna kontrola kvalitete i sigurnosti sjemenskog materijala te usklađenost s nacionalnim i europskim propisima o proizvodnji i stavljanju na tržište sjemena soje.

Ravnatelj osječkog Poljoprivrednog instituta Zvonimir Zdunić podsjetio je kako je to je najveća nacionalna sjemenarska i oplemenjivačka kuća, s najvećim brojem registriranih sortimenata na tri kontinenta - Europi, Aziji i sjevernoj Africi.

"Kao institucija koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom, sudjelujemo u kreiranju onoga što u hrvatskoj poljoprivredi smatramo da je kvalitetno i da treba našim poljoprivrednicima da bi bili konkurentni i kvalitetni", dodao je Zdunić.

ODRŽIVI RAZVOJ Danas u Zagrebu: Konferencija o biogospodarstvu u Hrvatskoj i Europskoj uniji
Danas u Zagrebu: Konferencija o biogospodarstvu u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Na upit novinara kako se Institut suočava s klimatskim promjenama, Zdunić je naveo da je borba s klimatskim promjenama utakmica koja nema kraja te da u svojem sortimentu kreira one genotipove koje će biti otporne na klimatske stresove. 

"Smatramo da će naša najnovija generacija sortimenta biti prilično tolerantna na sušu, ali i druge čimbenike koje utječu na smanjivanje prinosa i njegove kvalitete", rekao je Zdunić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025