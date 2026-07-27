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pozvao na oprez

Vlajčić: Vukovarsko-srijemska županija pozitivan je primjer borbe sa svinjskom kugom

Piše HINA,
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Vlajčić: Vukovarsko-srijemska županija pozitivan je primjer borbe sa svinjskom kugom
Vukovar: David Vlajčić nastavlja s aktivnostima u sprječavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, poručio je u ponedjeljak kako je Vukovarsko-srijemska županija primjer kako se afrička svinjska kuga (ASK) može držati pod kontrolom

"U 2026. nema izbijanja ASK-a u ovoj županiji, 2025. je bila puno blaža u odnosu na Osječko-baranjsku gdje je val bio izrazito intenzivan, a vidimo da se u 2026. nastavlja", rekao je Vlajčić nakon sastanka s predstavnicima vukovarsko-srijemskih jedinica lokalne samouprave.  "Veseli me da smo putem vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova. Policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Lovački savez, policija i državni inspektorat imaju svoje zadaće", rekao je.

Prema njegovim riječima, državni inspektorat će u zonama ograničenja, odnosno zonama zaštite i nadziranja biti aktivno prisutan. 

"To se odnosi više na Virovitičko- podravsku i Osječko-baranjsku županiju, ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji je da će, ako se na bilo koji način opustimo, virus ući među svinje", poručio je Vlajčić.

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"Kontinuirana prisutnost pozitivnih divljih svinja u lovištima, u ovome slučaju opet više u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji govori da je bolest tu prisutna, no svi pokazatelji govore da bolest među domaće svinje dolazi isključivo zbog ljudskog faktora koji uvijek kumuje prijenosu", rekao je Vlajčić.

Zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić također je pozvao na maksimalni oprez rekavši kako je u prošloj lovnoj sezoni odstrijeljeno 1355 divljih svinja što je za 540 više nego sezonu ranije.

"Među divljim svinjama je 2023. godine kada je bila ona velika zaraza, bio 51 pozitivan slučaj. Ove godine su samo dva", rekao je Dimić.

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