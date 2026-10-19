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Vlajčić: Za potporu proizvođačima duhana i iduće godine pet milijuna eura

Piše HINA,
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Vlajčić: Za potporu proizvođačima duhana i iduće godine pet milijuna eura
Očekuje se drastično poskupljenje duhanskih proizvoda (arhiva) | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Prema podacima potpredsjednika Vlade Vlajčića, 339 hrvatskih proizvođača proizvodilo je u ovoj godini duhan na približno 2800 hektara, a više od 80 posto proizvodnje koncentrirano je u Virovitičko-podravskoj županiji

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je u ponedjeljak na Danu polja duhana u Višnjici kraj Slatine da će u 2027. godini biti osigurano pet milijuna eura iz nacionalnih sredstava za potpore za 339 proizvođača duhana, s procijenjenom ovogodišnjom proizvodnjom od 6 do 6,5 tisuća tona.

Prema podacima potpredsjednika Vlade Vlajčića, 339 hrvatskih proizvođača proizvodilo je u ovoj godini duhan na približno 2800 hektara, a više od 80 posto proizvodnje koncentrirano je u Virovitičko-podravskoj županiji.

Vlajčić je najavio i novi natječaj za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te je podsjetio da su proizvođači duhana obuhvaćeni nacionalnim programom pomoći zbog prošlogodišnje suše, vrijednim 20 milijuna eura.

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Na novinarsko pitanje o proturječju između državnog poticanja proizvodnje duhana i zdravstvene politike usmjerene na smanjenje pušenja, Vlajčić je odgovorio da kao ministar poljoprivrede mora štititi egzistenciju 339 obitelji koje žive od te proizvodnje.

Istaknuo je važnost ostanka stanovništva u ruralnim područjima, dodavši da je zdravlje ljudi najvažnije, ali da svatko sam odlučuje o konzumaciji duhanskih proizvoda. Naglasio je da će nastaviti štititi interese proizvođača.

Generalni direktor BAT Adria klastera Zvonko Kolobara izjavio je da surađuju s 250 kooperanata, kojima osiguravaju otkup i financiranje proizvodnje. Naveo je da je 43 posto površina pod navodnjavanjem, 70 posto berbe automatizirano, a otkupna cijena od 2020. povećana za 75 posto.

Predsjednik udruge Tabakum i proizvođač duhana Mihael Čolak upozorio je da su ovogodišnja suša i rast troškova ozbiljno ugrozili isplativost proizvodnje.

Posebno je istaknuo problem otkupne cijene od 2,5 eura, ugovorene proljetos, prije povećanja troškova energenata i repromaterijala.

„Da smo u proljeće znali kakvo će biti stanje s energentima i repromaterijalom, vjerujem da bi se svi proizvođači digli na noge jer dolazimo do neisplativosti“ rekao je Čolak.

Dodao je da se na navodnjavanim površinama očekivalo 2.700 do 3.000 kilograma duhana po hektaru, dok bi ovogodišnji prinos mogao iznositi tek 2.400 kilograma. Proizvođači će zato tražiti razgovore s Ministarstvom i BAT-om.

Na svečanosti su dodijeljena priznanja Duhanac obitelji Zelenbrz za obiteljsku tradiciju i izvrsnost u proizvodnji, obitelji Mikolčić za iznimno proizvodno ostvarenje te obitelji Begovac za liderstvo u održivosti.

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