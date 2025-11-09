Obavijesti

News

Komentari 0
DOBRE VIJESTI

Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge
Novalja: 28. susret ribara Hrvatske obrtničke komore | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je kako je zaustavljen trend širenja afričke svinjske kuge (ASK), da od 20. listopada nije bilo novih slučajeva te bolesti i da svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna

„Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji“, izjavio je ministar na proslavi blagdana svetog Huberta, Dana lovstva i sto godina lovstva u Hrvatskoj.

 „Vrlo brzo će doći 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg izbijanja, kad će i ta zona zaštite i nadziranja biti uklonjena, sukladno pravilima“, rekao je Vlajčić u nedjelju.

 „Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni“, dodao je.

 Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima koji su smogli snage izboriti se sa ASK.

EVO DETALJA Svinjska kuga potvrđena u 53 objekta: Objavili uredbu kojom se mijenjaju posebne mjere
Svinjska kuga potvrđena u 53 objekta: Objavili uredbu kojom se mijenjaju posebne mjere

 Izrazio je uvjerenje da će borba protiv te bolesti u sljedećoj godini biti puno učinkovitija.

  „Vjerujem da ćemo biti spremni na tragu svih nemilih izbijanja u Vukovarsko-srijemskoj, a sada i u Osječko-baranjskoj županiji“, rekao je ministar i naglasio kako se treba pripremiti za sljedeću sezonu, odnosno kada dođu toplija vremena i kada se bolest  širi.

  Naveo je kako žarišta ASK ima posvuda u EU, čak i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji, koje nisu članice EU i „gdje se ne vodi evidencija koju mi imamo“. „Ali, prema informacijama, (bolest) je i izvan kontrole“, kazao je ministar i upozorio kako je oprez potreban, jer divlje svinje preplivavaju i Savu i Dunav i Dravu.

 „Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK“, izjavio je ministar Vlajčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan
Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!
DETALJI UŽASA KRAJ VELIKE GORICE

Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!

Žena (40) ubila partnera (52). Već je bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva
Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'
ZVONKO STOJEVIĆ

Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'

Stojević je od INA-e posudio 3 milijuna eura pa ostao bez hotela, uhićen je na aerodromu, a zbog složene prevare iz 2009., banke su uvele strože provjere. Njegova prevara je i u udžbenicima prava diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025