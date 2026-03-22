Vlak u Poljskoj naletio na tri bizona: 'Ne sjećam se da se ovako nešto ikada dogodilo'

Tri bizona koja su se slobodno kretala svojim prirodnim staništem uginula su u nedjelju ujutro nakon što je na njih naletio putnički vlak u istočnoj poljskoj regiji Bjelovješke šume, objavila je lokalna policija.

- Nitko od putnika nije ozlijeđen, ali su tri životinje uginule u nesreći koja se dogodila u 7 sati ujutro u blizini sela Witowo - rekao je AFP-u Konrad Karwacki, glasnogovornik policije u Białystoku.

Pojasnio je kako je krdo ovih najvećih europskih sisavaca, koji mogu težiti i do 900 kg kada su mužjaci u pitanju, prešlo iz šume na željezničke tračnice kojima je upravo prolazio vlak na liniji između Bialystoka i Varšave, prevozeći oko 50 putnika.

U poljskome dijelu Bjelovjeških šuma danas živi gotovo 1200 bizona. Ta se šuma smatra posljednjom prašumom u Europi i na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine, kao i lokalitet na popisu EU Natura 2000.

U ovoj šumovitoj regiji u sličnim prometnim nesrećama bizoni stradaju svake godine.

- Ponekad uginu nakon što ih udari vlak, ali to su obično izolirani incidenti. Ne sjećam se nesreće u kojoj su tri bizona uginula istodobno... nakon što ih je pregazio vlak - rekao je AFP-u profesor Rafal Kowalczyk iz lokalne podružnice Poljske akademije znanosti i stručnjak za proučavanje sisavaca.

Desetkovani lovom, krčenjem šuma i širenjem poljoprivrede, europski bizoni su gotovo izumrli početkom 20. stoljeća, no zahvaljujući projektima ponovnog naseljavanja provedenima u posljednji trenutak vrsta je spašena.