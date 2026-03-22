Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Vlak u Poljskoj naletio na tri bizona: 'Ne sjećam se da se ovako nešto ikada dogodilo'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wikipedia

U poljskome dijelu Bjelovjeških šuma danas živi gotovo 1200 bizona. Ta se šuma smatra posljednjom prašumom u Europi i na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine

Tri bizona koja su se slobodno kretala svojim prirodnim staništem uginula su u nedjelju ujutro nakon što je na njih naletio putnički vlak u istočnoj poljskoj regiji Bjelovješke šume, objavila je lokalna policija.

- Nitko od putnika nije ozlijeđen, ali su tri životinje uginule u nesreći koja se dogodila u 7 sati ujutro u blizini sela Witowo - rekao je AFP-u Konrad Karwacki, glasnogovornik policije u Białystoku.

Pojasnio je kako je krdo ovih najvećih europskih sisavaca, koji mogu težiti i do 900 kg kada su mužjaci u pitanju, prešlo iz šume na željezničke tračnice kojima je upravo prolazio vlak na liniji između Bialystoka i Varšave, prevozeći oko 50 putnika.

U poljskome dijelu Bjelovjeških šuma danas živi gotovo 1200 bizona. Ta se šuma smatra posljednjom prašumom u Europi i na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine, kao i lokalitet na popisu EU Natura 2000.

U ovoj šumovitoj regiji u sličnim prometnim nesrećama bizoni stradaju svake godine.

- Ponekad uginu nakon što ih udari vlak, ali to su obično izolirani incidenti. Ne sjećam se nesreće u kojoj su tri bizona uginula istodobno... nakon što ih je pregazio vlak - rekao je AFP-u profesor Rafal Kowalczyk iz lokalne podružnice Poljske akademije znanosti i stručnjak za proučavanje sisavaca.

Desetkovani lovom, krčenjem šuma i širenjem poljoprivrede, europski bizoni su gotovo izumrli početkom 20. stoljeća, no zahvaljujući projektima ponovnog naseljavanja provedenima u posljednji trenutak vrsta je spašena. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci tvrde: 'Srušili smo moćni američki F15 u Hormuzu..'
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci tvrde: 'Srušili smo moćni američki F15 u Hormuzu..'

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'
NEVJEROJATNO

FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'

U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'
'LUKSUZ' KRAJ PLOČA

ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'

Naselje Otrić-Seoci između Vrgorca i Ploča puno je Ferrarija. Nisu crveni već zeleni, ne jure 300 km/h već imaju tek 50-ak 'konja'. Ali ih vole kao da su luksuzne jurilice. Kažu: 'Ferrari? Ma nema ti boljeg traktora'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026