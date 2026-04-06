Vlakovi ne voze kroz Dugo Selo od utorka, objavili regulaciju

Zbog radova na modernizaciji pruge od utorka će se potpuno obustaviti promet kroz Kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić Grada. Također, pruga će biti zatvorena za promet i od Križevaca do mađarske granice u dnevnom periodu od 8 do 16 sati.

Iz HŽPP-a izvještavaju kako će dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima. Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi.

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj jer njime prolaze dva glavna željeznička koridora. Njime na dan prođe oko 160 vlakova, od čega 140 putničkih koji prevezu oko 20 tisuća putnika. Upravo zbog ovoga, HŽPP najavljuje veće gužve i kašnjenja.

Radovi se izvode u sklopu dvaju velikih infrastrukturnih projekata - rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km), a HŽPP tvrdi kako je u projekt uloženo više od pola milijarde

Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a. Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima.

