Vlaović: Nova Gradiška neće postati mjesto skladištenja otpada za četiri županije

V.d. gradonačelnica i kandidatkinja na izborima za gradonačelnicu Nove Gradiške Sabina Vlaović osvrnula se na pitanje gradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u Novoj Gradiški, u kojem bi se skladištio otpad iz četiri županije, te poručila kako Nova Gradiška neće postati lokacija za skladištenje otpada.

Vlaović je istaknula i kako podržava inicijativu građana „Nova Gradiška nije smetlarnik“, koji su se okupili u Prvči i koji se također protive izgradnji Regionalnog centra.

„U suradnji s građanima, osluškujući njihove prioritete, donosit ćemo odluke u njihovom interesu“, poručila je Vlaović.

Kandidat za zamjenika gradonačelnice Matej Zboril dodao je kako se protivi dovođenju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje na području Nove Gradiške.

„Smatram da je to pitanje o kojem građani moraju biti informirani i da se odluke koje mogu imati dugoročne posljedice za naš grad ne smiju donositi bez ozbiljnog razgovora s građanima“, rekao je Zboril.

Na prvom mjestu zdravlje i sigurnost ljudi

U Regionalni centar za gospodarenje otpadom, kojem se protive, smeće bi se dovozilo iz Slavonskog Broda, Požege, Pakraca, Kutine, Novske, Siska, Virovitice i još 70 jedinica lokalne samouprave s više od 400 tisuća stanovnika.

Ističu kako zabrinutost izaziva upravo činjenica da se planirani Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje odnosi na iznimno široko područje, odnosno na četiri županije, uz predviđeni godišnji kapacitet od čak 90 tisuća tona otpada.

„Nećemo pristati na rješenja koja mogu ugroziti kvalitetu života u našem gradu. Na prvom mjestu najvažniji su naši ljudi, njihovo zdravlje, sigurnost i budućnost“, zaključuju.

Takav opseg projekta, ističu, otvara niz pitanja o dugoročnim posljedicama za lokalnu zajednicu, prostor i kvalitetu života stanovnika, posebice imajući u vidu planirane kapacitete odlagališta za neopasni i inertni otpad te kompostane.