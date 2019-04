Vlasnica farme lažirala papire i izvukla 500.000 kuna poticaja

Troje ljudi kazneno je prijavljeno zbog kaznenih djela protiv gospodarstva, odnosno subvencijske prijevare i krivotvorenja poslovne isprave, te kaznenog djela krivotvorenja isprave. Dolijali su policajcima Odjela gospodarskog kriminaliteta koji su akciju koordinirali s Općinskim državnim odvjetništvom u Zadru.

Neslužbeno saznajemo da je riječ o farmi krava Vigens na zadarskom Bokanjcu, te da su prijavljeni direktorica (53) odnosno vlasnica tvrtke Vigens Invest, član uprave (71) i 59-godišnjak koji je potpisivao krivotvorene papire. Direktorica se sumnjiči da je na temelju krivotvorenih izjava o posjedu, preko svoje tvrtke Vigens Invest, dobila državne potpore za pašnjake na području Općine Gračac za 2015. godinu.

Izjavila je da je njezina tvrtka u posjedu i korištenju oko 1.400 hektara zemljišta na području Gračaca iako je znala da zemljište zapravo koriste lokalni stočari s kojima nije imala potpisani ugovor. Na temelju takve lažne izjave, ishodila je i potvrdu od Općine Gračac da je Vigens Invest u posjedu i korisnik 1.400 hektara. Istu stvar je pokušala i sljedeće godine, ali nije uspjela pa je to kazneno djelo ostalo "u pokušaju". Od državne Agencije za plaćanje u poljoprivredi tako je izvučeno gotovo pola milijuna kuna, odnosno 465.835,75 kuna.

- Osumnjičena 53-godišnjakinja je kao vlasnica i odgovorna osoba trgovačkog društva u razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016. godine u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi za svoje društvo,ostvarenja državne potpore, ukupno u dva navrata sastavila te svojim potpisom i pečatom društva ovjerila zahtjeve za privremenim korištenjem poljoprivrednog zemljišta. U zahtjevima je navela neistinite podatke na temelju kojih je ishodila potrebne potvrde nadležnih tijela te upis u registar poljoprivrednog zemljišta kod nadležnog Ministarstva. Nakon toga je u ime društva kod nadležne agencije Ministarstva podnijela zahtjev za potpore, i to ukupno za pet osnova za isplatom potpore, pri čemu je po tri osnove plaćanja potpore za 2015. godinu društvu avansno isplaćen iznos od 465.835,75 kuna - kažu u zadarskoj policiji.

Kasnije je, rješenjem nadležnog tijela, naloženo društvu da vrati isplaćeni avans potpore, ali do danas su to napravili samo u manjem dijelu.71-godišnjaka se sumnjiči da je kao odgovorna osoba navedenog društva sastavio ukupno tri ugovora u kojim je neistinito naveo da društvo predmetno zemljište daje u podzakup drugim ljudima. Takvi ugovori ne postoje jer vlasnici OPG-a ih nikada nisu zaključili sa društvom niti su ih potpisali, već ih je na nagovor i poticaj 71-godišnjaka u njihovo ime potpisao 59-godišnjak pa je i on kazneno prijavljen zbog krivotvorenja isprave.

Dakle, 53-godišnjakinja se tereti za dva kaznena djela subvencijske prijevare od čega je jedno samo pokušala, a ne i uspjela napraviti, te kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave. 71-godišnjak je prijavljen za kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave te kazneno djelo poticanja krivotvorenja isprave, a 59-godišnjak je krivotvorio ispravu svojim potpisom.