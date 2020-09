Vlasnici barova i noćnih klubova u otvorenom pismu: Dosta nam je stigmatizacije, želimo raditi!

<p>Udruga Glas poduzetnika i članovi Inicijative barova i noćnih klubova poslali su otvoreno pismo vlasnika noćnih barova i klubova Vladi Republike Hrvatske. Upozorili su na činjenicu da se preko 1000 noćnih barova i klubova nalazi pred zatvaranjem i otpuštanjem radnika. Radi se o 17.000 radnih mjesta. </p><p><strong>Pismo prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Doći će do zatvaranja preko 1000 noćnih barova i klubova što dovodi u pitanje čak 15.000 radnih mjesta</em></p><p><em>Udruga Glas poduzetnika i članovi Inicijative barova i noćnih klubova upozoravaju kako je preko 1000 noćnih barova i klubova pred zatvaranjem i otpuštanjem radnika. Više od 15.000 djelatnika i suradnika (glazbenici, pjevači, zaštitari, marketinške agencije, distributeri pića, DJ-evi, fotografi, tehničari za razglas i rasvjetu) ostat će bez posla u teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji koja je pred nama.</em></p><p><em>Ograničenjem rada do ponoći koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, zapravo je zabranjen rad noćnih klubova i barova, jer se čak 95% prometa i poslovanja odvija upravo nakon ponoći. Zbog zabrane, izgubili smo gotovo sve prihode. Osim toga, nametnuta nam je etiketa „širitelja koronavirusa“, što nije prihvatljivo ni primjereno.</em></p><p><em>Primjerice, u susjednim državama kao što je Crna Gora noćni klubovi ne rade već šest mjeseci, a evidentiraju tri puta više zaraženih na 100.000 stanovnika od Hrvatske. Također, tvrdnja da je zbog noćnih klubova Slovenija stavila Hrvatsku na crvenu listu nije točna. U susjednim zemljama, Švicarskoj i Austriji klubovi rade nakon ponoći, što dovodi do zaključka da je ovo isključivo politička odluka.</em></p><p><em>Naglašavamo kako nemamo ništa protiv toga da država zbog izvanredne situacije zatvara pojedine objekte koji su potvrđeni kao izvori zaraze i koji se ne drže propisanih epidemioloških pravila, ali ne možemo svi biti kolateralne žrtve pojedinaca. Sve ovo vrijeme, naši troškovi najmova, režija, doprinosa, ZAMP-a i ostalog, konstantno dolaze na naplatu, a očekujemo da država odgovori kako će riješiti problem djelatnika u djelatnostima kojima je zabranila ili ograničila poslovanje. Taj dio pripada kategoriji brige države za svoje građane, privrednike koji godinama uplaćuju sredstva doprinosa, prireza, poreza i parafiskalnih nameta u proračun.</em></p><p><em>“Ni krivi ni dužni trenutno smo jedina djelatnost u Republici Hrvatskoj kojoj je zabranjen rad, jer ograničavanje rada do ponoći je za nas čista zabrana rada, a sve ostalo vrijeđanje zdravog razuma! Ili nas pustite da radimo po propisanim epidemiološkim mjerama, ili nas zatvorite! Ako nas želite zatvoriti platite nam našu izgubljenu dobit i hladi pogon! Sami otpis doprinosa i plaće za naše djelatnike nam ne znače mnogo, dok nam najmovi i ostali parafiskalni nameti uredno dolaze na naplatu.“ – rekao je Dominik Schmied, vlasnik noćnog kluba i bara.</em></p><p><em>Udruga Glas poduzetnika i Inicijativa barova i noćnih klubova pozivaju Vladu i Nacionalni stožer civilne zaštite da omoguće rad u okolnostima koje dopušta epidemiološka slika ili da, kao i u slučaju ostalih zemalja Europske unije, pomognu poduzetnicima i</em></p><p><em>zaposlenicima. Navedeno se može učiniti kreditiranjem, otpisom davanja i parafiskalnih nameta za vrijeme dok traje zabrana rada, preuzimanjem plaćanja najmova poslovnih prostora te isplatom minimalne plaće djelatnicima.</em></p><p><em>U protivnom, poduzetnici će biti prisiljeni zaštititi svoja prava na rad, slobodu poduzetništva i gomilanje još većih financijskih problema. Najavljujemo tužbe protiv Republike Hrvatske nadležnim sudovima; od prekršajnih, općinskih, županijskih, vrhovnih pa do Suda za ljudska prava. Voljni smo i spremni pokazati i građanski neposluh na sve druge načine, jer smo stjerani uz zid. Očekujemo od Vlade da što hitnije reagira na naše zahtjeve i ponudi nam kvalitetna rješenja.</em></p>