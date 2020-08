Vlasnici jurilica tulumarili do 2 ujutro, susjedi zvali policiju, iz kluba kažu: Imali smo dozvolu

<p>Sudionici Onelife relija skupocjenih automobila u Opatiji su na kupalištu Lido i u beach baru imali tulum koji je trajao do dva sata iza ponoći, a zbog čega su mještani nazvali policijsku postaju u Opatiji. </p><p>Jedan od njih poslao je pismo <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/opatija/vlasnici-superskupih-automobila-festali-kod-marzica-do-2-ujutro-susjedi-mu-zvali-policiju/?meta_refresh=true">Novom listu</a> u kojem navodi da su od policije tražili da im pojasne nepoštovanje epidemioloških mjera te tvrdi da su im iz policije rekli da će podnijeti prijavu inspektoratu, a da su u klubu nastavili s radom.</p><p>Zoran Maržić, vlasnik Lido Beach bara, za Novi list je rekao da je i sam bio na noćnom druženju s vlasnicima jurilica te da su imali dozvolu za rad do dva sata ujutro. </p><p>- Odnosno, naši gosti, uglavnom stranci, vlasnici ekskluzivnih pedesetak sportskih automobila, čija je ukupna vrijednost bila oko 20 milijuna eura, kod nas su boravili od 22 do 2 sata - rekao je Maržić i dodao da je ovo bio prvi i vjerojatno zadnji događaj na ovoj razini u Opatiji te da je atmosfera bila odlična.</p><p>Promotor Onelife relija Vedran Babić također je bio na okupljanju u beach baru te rekao da su samo bili posrednici u organizaciji i da misli da su ispoštovane sve epidemiološke mjere. Kaže da je na prostoru kupališta na otvorenom i zatvorenom bilo manje od sto ljudi i da su se mjere mogle poštovati. </p>