Vlasnici tvornice u Gospiću: Naš pogon za preradu litija siguran je za okoliš

Prosvjedna povorka "Hodaj za Liku" krenula je u subotu u 10 sati od lokacije nezakonitog odlagališta otpada – Silosa u Gospiću do pogona tvrtke Jedro DS Innovation u Smiljanskom polju. Organizatori navode da se time simbolično povezuju dvije lokacije "koje obilježava isti obrazac u kojemu se odluke o zdravlju i budućnosti Like donose bez građana, transparentnosti i poštovanja procedura".

Tvrtka Jedro DS Innovation u subotu je u priopćenju istaknula kako posluje u skladu sa svim zakonskim propisima te da namjerava zatražiti uporabnu dozvolu i pokrenuti proizvodnju. Navode da će pogon prerađivati litijev karbonat u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu za proizvodnju baterija za električna vozila, te da će zapošljavati više od 70 radnika, većinom lokalnog stanovništva i povratnika iz inozemstva.

Poručuju da tijekom proizvodnog procesa neće biti onečišćenja okoliša. "Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš. Cijeli postupak prerade zatvoreni je krug i ne može doći do ispuštanja litijevih spojeva, soli ili vapna koje se koristi u procesu u okoliš“, stoji u priopćenju.

Podsjećaju i da su održali sastanke s predstavnicima građanskih inicijativa te poručuju da razumiju zabrinutost dijela javnosti zbog ranijih negativnih iskustava u Lici. Stoga žele "javnost upoznati sa svim činjenicama o pogonu“ i dokazati kako je njihova "djelatnost sigurna za okoliš“.

Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku", Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" tvrdi da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Protivi se i pogonu za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji smatra da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš.

Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, nakon što je prethodni natječaj propao bez pristiglih ponuda.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na konferenciji za medije u četvrtak je poručilo kako Vlada preuzima „punu financijsku odgovornost“ za sanaciju ilegalnog odlagališta te da rezultati monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutačno ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca.