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UOČI PROSVJEDA

Vlasnici tvornice u Gospiću: Naš pogon za preradu litija siguran je za okoliš

Piše HINA,
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Vlasnici tvornice u Gospiću: Naš pogon za preradu litija siguran je za okoliš
Tvornica za preradu litija u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Uoči prosvjeda 'Hodaj za Liku', tvrtka Jedro DS Innovation koja stoji iza tog pogona, poručila je da posluje zakonito te da njezin proizvodni proces neće ugrožavati okoliš.

Prosvjedna povorka "Hodaj za Liku" krenula je u subotu u 10 sati od lokacije nezakonitog odlagališta otpada – Silosa u Gospiću do pogona tvrtke Jedro DS Innovation u Smiljanskom polju. Organizatori navode da se time simbolično povezuju dvije lokacije "koje obilježava isti obrazac u kojemu se odluke o zdravlju i budućnosti Like donose bez građana, transparentnosti i poštovanja procedura".

Tvrtka Jedro DS Innovation u subotu je u priopćenju istaknula kako posluje u skladu sa svim zakonskim propisima te da namjerava zatražiti uporabnu dozvolu i pokrenuti proizvodnju. Navode da će pogon prerađivati litijev karbonat u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu za proizvodnju baterija za električna vozila, te da će zapošljavati više od 70 radnika, većinom lokalnog stanovništva i povratnika iz inozemstva.

Poručuju da tijekom proizvodnog procesa neće biti onečišćenja okoliša. "Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš. Cijeli postupak prerade zatvoreni je krug i ne može doći do ispuštanja litijevih spojeva, soli ili vapna koje se koristi u procesu u okoliš“, stoji u priopćenju.

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Podsjećaju i da su održali sastanke s predstavnicima građanskih inicijativa te poručuju da razumiju zabrinutost dijela javnosti zbog ranijih negativnih iskustava u Lici. Stoga žele "javnost upoznati sa svim činjenicama o pogonu“ i dokazati kako je njihova "djelatnost sigurna za okoliš“.

Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku", Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" tvrdi da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Protivi se i pogonu za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji smatra da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš.

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Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, nakon što je prethodni natječaj propao bez pristiglih ponuda.

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Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na konferenciji za medije u četvrtak je poručilo kako Vlada preuzima „punu financijsku odgovornost“ za sanaciju ilegalnog odlagališta te da rezultati monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutačno ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca.

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