Vlasnik bunara u kojemu su našli PFAS: 'Ako je onečišćena ta voda, ona ide do Novčice i Like'

Bunar je bio presušio do kraja. Danas sam došao, malo prije vas, kad ono vidim da je voda tu. Te podzemne vode valjda idu tamo ispod silosa i ispod smetlišta Rakitovac. Morat ćemo zvati opet da ispitaju vodu i vide kakva je. Oni su rekli da su u toj vodi pronađene neke čestice, kaže Mate Štimac, korisnik jednog od dva bunara u čijem je uzorku vode HZJZ analizom pronašao PFAS spojeve. Zdenac koji koristi nalazi se u naselju Lipe, nekih 800 metara zračne linije od mjesta gdje je u Gospiću ilegalno odloženo oko 37.000 tona otpada od čega je oko 33.000 tona zakopano u zemlju.

- Međutim, tu je veći problem ovaj bunar kada padaju velike kiše, on ovdje istječe. Ti potoci idu ispod odlagališta Rakitovac i ispod odlagališta silos. I to se sve slijeva ovdje u ovu suvaju, tako mi to zovemo, a to se ulijeva u Novčicu, Novčica u Liku i tako dalje. I sad, ako je ta voda onečišćena, to je cijeli lanac onečišćene vode - zaključuje Štimac.

Kaže da su još za vrijeme bivše države, 1980-ih, dolazili stručnjaci iz Zagreba tamo trasirati podzemne tokove i utvrdili da tamo postoji "podzemna rijeka", koja prolazi ispod Rakitovca i ispod silosa.

- Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s HZJZ-om od 20. kolovoza do 9. rujna 2026. proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta - 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora - objavio je danas HZJZ.

Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski čista i ispravna, te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje.

- To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovito pročišćavanje i dezinfekciju. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obilježjima krškog područja - priopćio je HZJZ.

U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. U jednom je uzorku vrijednost Zbroja PFAS-ova iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrijednosti.

- Građani su na tom području priključeni na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute. Činjenica da PFAS spojevi nisu utvrđeni u bunarima na širem području Ličko-senjske županije, pa čak niti na širem području grada Gospića, kao i lokacija gdje se dva bunara nalaze, potvrđuju da je riječ o onečišćenju lokalnog karaktera u užem krugu, nizvodno od ilegalnog odlagališta - navode.