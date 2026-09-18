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Vlasnik bunara u kojemu su našli PFAS: 'Ako je onečišćena ta voda, ona ide do Novčice i Like'

Piše Helena Tkalčević,
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Vlasnik bunara u kojemu su našli PFAS: 'Ako je onečišćena ta voda, ona ide do Novčice i Like'
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Foto: Hrvoje Kostelac
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HZJZ je u uzorcima vode iz dva bunara u blizini ilegalnog odlagališta otpada kod silosa u Gospiću pronašao "vječne kemikalije". Mate Štimac koristi jednog od njih

Bunar je bio presušio do kraja. Danas sam došao, malo prije vas, kad ono vidim da je voda tu. Te podzemne vode valjda idu tamo ispod silosa i ispod smetlišta Rakitovac. Morat ćemo zvati opet da ispitaju vodu i vide kakva je. Oni su rekli da su u toj vodi pronađene neke čestice, kaže Mate Štimac, korisnik jednog od dva bunara u čijem je uzorku vode HZJZ analizom pronašao PFAS spojeve. Zdenac koji koristi nalazi se u naselju Lipe, nekih 800 metara zračne linije od mjesta gdje je u Gospiću ilegalno odloženo oko 37.000 tona otpada od čega je oko 33.000 tona zakopano u zemlju.

- Međutim, tu je veći problem ovaj bunar kada padaju velike kiše, on ovdje istječe. Ti potoci idu ispod odlagališta Rakitovac i ispod odlagališta silos. I to se sve slijeva ovdje u ovu suvaju, tako mi to zovemo, a to se ulijeva u Novčicu, Novčica u Liku i tako dalje. I sad, ako je ta voda onečišćena, to je cijeli lanac onečišćene vode - zaključuje Štimac.

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Kaže da su još za vrijeme bivše države, 1980-ih, dolazili stručnjaci iz Zagreba tamo trasirati podzemne tokove i utvrdili da tamo postoji "podzemna rijeka", koja prolazi ispod Rakitovca i ispod silosa. 

- Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s HZJZ-om od 20. kolovoza do 9. rujna 2026. proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta - 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora - objavio je danas HZJZ. 

Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski čista i ispravna, te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje.

- To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovito pročišćavanje i dezinfekciju. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obilježjima krškog područja - priopćio je HZJZ. 

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U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. U jednom je uzorku vrijednost Zbroja PFAS-ova iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrijednosti.

- Građani su na tom području priključeni na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute. Činjenica da PFAS spojevi nisu utvrđeni u bunarima na širem području Ličko-senjske županije, pa čak niti na širem području grada Gospića, kao i lokacija gdje se dva bunara nalaze, potvrđuju da je riječ o onečišćenju lokalnog karaktera u užem krugu, nizvodno od ilegalnog odlagališta - navode. 

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